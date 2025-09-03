AKB48田口愛佳、色白のふんわり美ボディがチラリ！1st写真集タイトルが『好きと言えたら』に決定

株式会社ワニブックスは、AKB48・田口愛佳の1st写真集『好きと言えたら』を9月25日に発売。このたび、タイトルと通常版・限定版の表紙が解禁となった。

【写真】透け感ワンピで美ボディ際立つワニブックス通販限定版の表紙カット

第16期生として13歳でAKB48に加入し、今年21歳を迎えた田口愛佳。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放っている。

そんな田口が初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に、彼女のありのままの魅力を切り取った。

本作では、初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでのドキッとするようなカットも収録。ナイスバディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情も覗かせている。

もちろん、彼女らしい無邪気でキュートな笑顔も満載。少女からレディへと歩みを進める彼女の現在地がぎゅっと詰まった1冊に仕上がった。

あどけなかったあの子が、こんなにも美しく、しなやかに成長していたなんて――そんな感慨が胸に広がる、メモリアルな内容になっている。

今回解禁された通常版の表紙には、田口が服に両手を入れて色白の美ボディをチラ見せしているカットを採用。また、セブンネット限定版の表紙にはカメラをまっすぐ見つめる写真、ワニブックス通販限定版の表紙には透け感のあるキャミソールワンピースショットが使用されている。