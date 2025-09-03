俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、違法薬物に関連した容疑で警視庁に逮捕されたことが3日、関係者への取材で分かった。清水容疑者は数々のドラマ、映画に出演している若手ブレーク俳優の1人。

清水はインスタグラムのほか、自身の公式ブログも開設している。ただ更新頻度は少なく、直近の投稿は昨年1月7日。

そこでは「腰据えて、2024。」のタイトルで「今年25歳を迎えるにあたって、今の自分に足りないモノや人としてどうありたいか。色んな事を考え、より誇れる自分である為には何が必要かを日々模索する、そんな1年でした」などと記述。「2024年は、そんな日々の中で得た学びや気付きをしっかりと咀嚼して、自分なりに形に変えていく"行動の年"にして行きたいと思っています」などと意気込んでいた。

さらに「とまぁ、真面目っぽい事言ってても僕は僕です。今年も変わらず"愛のままに好きにやる"をモットーに生きて行きます」と”本音“ものぞかせていた。

ブログを更新したのは、この投稿の前は23年6月、その前は21年12月と記事ごとの期間がかなりあいている。