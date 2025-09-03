¥¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢½»Í§¾¦»ö¤äSMBC¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤é¤¬Çã¼ý
½»Í§¾¦»ö¤äSMBC¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¥¢¥Ý¥í¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î4¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊALC¡Ë¤òÇã¼ý¤¹¤ë¡£
³ô¼°¼èÆÀÁí³Û¤ÏÌó74²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¡¢ÉáÄÌ³ô¼°1³ô¤¢¤¿¤ê65ÊÆ¥É¥ë¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¡£ºÄÌ³ÉÕÂÓ¤ä¼Ú´¹ºÄÌ³¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Çã¼ýÁí³Û¤ÏÌó282²¯ÊÆ¥É¥ë¡£
Åö¶É¤ÎµöÇ§²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¤âÇã¼ý¤ò´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Çã¼ý´°Î»¸å¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¿·²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢½»¾¦¥¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½»Í§¾¦»ö¤Ï37.505¡ó¡¢SMBC¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬24.99¡ó¡¢¥¢¥Ý¥í¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì18.7525¡ó¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡£µÄ·è¸¢¤Ï½»Í§¾¦»ö¤¬47.505¡ó¡¢SMBC¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬4.99¡ó¡¢¥¢¥Ý¥í¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì23.7525¡ó¤òÍ¤¹¤ë¡£
ALC¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òµ¯¤¡¢¹Ò¶õµ¡¥ê¡¼¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£489µ¡¤òÊÝÍ¤·¡¢58¤«¹ñ¤Î116¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤Ëµ¡ÂÎ¤ò¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡Îð¤ÏÊ¿¶Ñ4.6Ç¯¡¢¥ê¡¼¥¹´ü´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ7.2Ç¯¡£Çä¾å¹â¤ÏÌó27.3²¯ÊÆ¥É¥ë¡¢½ãÍø±×¤ÏÌó4.3²¯ÊÆ¥É¥ë¡£
ÊÝÍ¡¦´ÉÍý¡¦È¯Ãí»Äµ¡¿ô¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥¨¥¢¥¥ã¥Ã¥×¤¬2,074µ¡¡£2°Ì¤ÎSMBC¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬1,010µ¡¡¢4°Ì¤ÎALC¤¬830µ¡¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È1,840µ¡¤È¤Ê¤ë¡£¿·µ¡ºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¡¢Í¥ÎÉ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼È¯ÃíÏÈ¤Î³ÍÆÀ¤ä±Ä¶È¤Ç¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î¶¯²½¤ò¸«¹þ¤à¡£