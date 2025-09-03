奇跡の43歳…女優ソン・ヘギョ、ショートパンツ姿の“脚組みSHOT”で美脚あらわに【PHOTO】

女優ソン・ヘギョが、年齢不詳のビジュアルを披露した。

【写真】ソン・ヘギョの“ショーパン美脚”「奇跡のアラフォー」

ソン・ヘギョは9月2日午後、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、椅子に腰掛け様々なポーズを取るソン・ヘギョの姿が収められている。圧倒的なカリスマ性と堂々とした自信、そして優雅さを同時に表現し、視線を奪った。

（写真＝ソン・ヘギョInstagram）

レザー素材のショートパンツや黒のキャミワンピースを着こなしたソン・ヘギョは、すらりと伸びた美脚を惜しみなく披露。完璧なプロポーションで卓越したビジュアルを誇った。

なお、ソン・ヘギョは今後、俳優コン・ユと共演するNetflixシリーズ『ゆっくり強烈に』（原題）に出演予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ヘギョ プロフィール

1981年11月22日生まれ。1996年にファッションモデルの選抜大会で大賞を受賞後、雑誌やCMモデルとしての活動を経て『初恋』でドラマデビューした。2000年に放送されたドラマ『秋の童話』で演じたウンソ役が大きな反響を呼び、一躍人気女優に。その後も『ホテリアー』（2001年）、『太陽の末裔 Love Under The Sun』（2016年）、『ボーイフレンド』（2018年）といった日本でも人気の高いドラマ作品に出演。2017年には『太陽の末裔』で共演したソン・ジュンギと結婚したが、約1年8カ月の夫婦生活を経て2019年6月に離婚した。