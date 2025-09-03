仲がよすぎる赤ちゃんとわんこの姿が反響を呼んでいます。ママがふと見てみると、2人が並んで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で76万回再生を突破し、「すでに絆を感じる」「幸せしか詰まってない」「癒しの世界ここにあり」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんがお昼寝していたら、犬がもぐりこんできて…破壊力が高すぎる『圧倒的に尊い光景』】

お昼寝中の赤ちゃん

TikTokアカウント「maaaaaaa4.14」の投稿主さんの家には、産まれたばかりの赤ちゃんがいます。初めてママになった投稿主さんは、毎日育児に奮闘しているそう。この日は、赤ちゃんがスヤスヤお昼寝をしていたといいます。

静かに眠る赤ちゃんを見て、しばしその場を離れることにした投稿主さん。戻ってきてみると、そこにはなんと愛犬のチワワ『ベア』ちゃんがいたのでした。ベアちゃんは、そっと赤ちゃんの懐の中に入り、一緒にお昼寝していたのです。まさかベアちゃんが一緒に寝ているとは思わなかった投稿主さんは、大変驚いたとか。

尊すぎる光景にホッコリ

ベアちゃんは、赤ちゃんの腕の中にスッポリ収まるようにして寝ていたといいます。よほど赤ちゃんの温かさが心地いいのか、一緒に目を瞑って熟睡していたそう。一方、赤ちゃんも、ベアちゃんを抱きしめながら幸せそうな表情で眠っていたのでした。

赤ちゃんが産まれたのはつい数か月前のはずですが、2人はすでに強い絆で結ばれているようです。お喋りはできないけれど、その分だけ濃密な心の交流をしているのかもしれません…。種を越えて寄り添い合う2人の姿に、思わずホッコリしてしまう一幕なのでした♡

この投稿に心癒された人は多い様子。「イッヌも赤ちゃんの匂いが好きなんだね」「素敵で平和な空間だ」「どっちもお互いの存在や大切さを理解してる」などさまざまなコメントが寄せられました。

なかなか寝ない真夜中の2人

また別の日、赤ちゃんを寝かしつけしたあとのこと。投稿主さんは、部屋に設置されたカメラで赤ちゃんの様子を見守っていたといいます。すると、そこにまたまたベアちゃんの姿が！

ベアちゃんは、赤ちゃんとの時間が嬉しいのか、ベッドの上を走り回って大喜びしていたとか。そんなベアちゃんを一生懸命に目で追う赤ちゃんも、楽しくてなかなか眠れないようです。

結局、2人は1時間ほど遊んでから眠りについたとのこと。とっても仲良しな2人に、思わず笑顔になってしまいますね。

TikTokアカウント「maaaaaaa4.14」には、赤ちゃんとベアちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

