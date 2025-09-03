ワンコとおばあちゃんが再会したら、2人はとても喜んで…？本当のおばあちゃんと孫のような関係と、愛にあふれた光景が反響を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「仲良しだね」「ほっこりしました」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんと『1ヶ月ぶりの再会』を果たした犬→まるで本当の孫のような『尊すぎる光景』】

ワンコとおばあちゃんが再会したら…

TikTokアカウント「chihuahua0921」に投稿されたのは、チワワの「こま」ちゃんとおばあちゃんが2回目に会った時の様子です。

1ヵ月前、飼い主さんが初めてこまちゃんを連れて会いに行ったところ、おばあちゃんはこまちゃんにメロメロに。「また来て」と電話があったため、再びお家に行くことにしたのだとか。

「ばあばのとこ行こうか」と声をかけると一気にハイテンションになり、自らキャリーバッグに入ったというこまちゃん。車で移動中も「楽しみだね！」とばかりにニコニコしていたそう。

そしてすやすや眠っているうちに、おばあちゃんの家に到着。

おばあちゃんと孫のように仲良し！

さっそくおばあちゃんが抱っこして撫でると、こまちゃんは幸せそうにうっとり…。どうやらおばあちゃんのことを覚えていたようで、人見知りして吠えることもなかったとか。

その後、こまちゃんはおばあちゃんとおもちゃで遊んだり、おやつのキュウリをもらうために芸を披露したり、おばあちゃんと一緒に走り回ったりして、とても楽しそうに過ごしていたとか。

そしておばあちゃんも「やーん、可愛い」とデレデレしたり、ご機嫌すぎて謎の歌をうたったりしながら、こまちゃんとのひと時を満喫していたといいます。

飼い主さんは2人が仲良くふれあう様子を見て、「本当におばあちゃんと孫みたい！」と嬉しくなったそう。

ワンコがつないでくれた関係

帰る時には、「寂しい…」と泣きそうになっていたというおばあちゃん。こまちゃんも「もう帰るの？」と名残惜しそうな様子だったとか。そして帰宅後、なんとおばあちゃんから「また来月来て」と電話が！別れたばかりなのに、もうこまちゃんに会いたくなったようです。

実は飼い主さんとおばあちゃんは疎遠になっていたのですが、こまちゃんが2人をつないでくれたおかげで交流が復活したのだとか。これからもこまちゃんの存在が、飼い主さんやおばあちゃんに幸せを運んでくれそうですね！

この投稿には「嬉しそうで可愛い」「大好きなんだね」「ホントにおばあちゃんと孫そのものですね」といったコメントが寄せられています。

こまちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chihuahua0921」をチェックしてくださいね。おばあちゃんと初めて会った時の様子も必見ですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chihuahua0921」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。