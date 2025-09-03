【あんぱん 第114話あらすじ】嵩、漫画懸賞で大賞受賞 柳井家に訪ねてきた人物とは
【モデルプレス＝2025/09/03】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第114話が、9月4日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫である柳井嵩を北村匠海が演じる。
嵩（北村匠海）は漫画懸賞で大賞を受賞する。大喜びののぶ（今田美桜）に、のぶのおかげと感謝を伝える嵩。数日後、八木（妻夫木聡）の会社で受賞祝いが開かれる。嵩を囲んでにぎやかに盛り上がり、楽しいひとときが過ぎていく。
翌日、のぶが登美子（松嶋菜々子）に茶道を習っていると、あの手嶌治虫（眞栄田郷敦）が訪ねてくる。
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」第114話／9月4日（木）放送
