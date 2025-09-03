「ピンポンダッシュ」をして死亡したフリアン・グスマン君/Daniel Guzman

（ＣＮＮ）米南部テキサス州ヒューストンで「ピンポンダッシュ」と呼ばれるいたずらをしていた少年（１１）が撃たれて死亡した事件で、警察は男を殺人容疑で訴追した。ヒューストン市が２日、明らかにした。

ヒューストン市によると、逮捕されたのはゴンサロ・レオン容疑者（４２）。同容疑者は２日午前に拘置施設に収容された。

警察によれば、レオン容疑者はフリアン・グスマン君が住宅の玄関ベルを鳴らして逃げようとした際に発砲したとされる。目撃者は、少年がベルを鳴らしてから家から走り去る途中で撃たれたと証言している。

ヒューストン警察殺人課のマイケル・キャス巡査部長はＣＮＮ提携局ＫＨＯＵに対し、今回の発砲について、家の近くではなかったため正当防衛ではなかったようだと語った。

検視報告書によれば、グスマン君は撃たれとき少なくとも２０フィート（約６メートル）離れていたため、脅威となるほどの距離ではなかった。ハリス郡の地方検事ショーン・ティア氏がＣＮＮに明らかにした。「彼は１１歳の少年がやるようなことをしていた。近所の人たちにいたずらをしていた。それが命を奪った」

容疑者は２日に初めて出廷し、国選弁護人の選任に同意した。保釈金は設定されておらず、３日に再び出廷し、保釈の可否が判断される見通し。

ピンポンダッシュは古くからあるいたずらだが、近年はＳＮＳ上の挑戦企画として人気が高まっている。動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」には、いたずら好きの人が玄関のドアをたたいたり蹴ったりする様子を撮影した動画も多い。

今年５月にはバージニア州で１８歳の高校生がピンポンダッシュの撮影中に撃たれて死亡した。発砲した男は第２級殺人罪で起訴された。２０２０年には１６歳の少年３人がピンポンダッシュのいたずらの報復で車を衝突され死亡。加害者は殺人罪で有罪となり終身刑が言い渡された。

ヒューストンの事件では、グスマン君と友人らが自宅近くの通りで午後１１時ごろに遊んでいたところ、家の中から出てきた人物に撃たれた。グスマン君は病院に搬送されたが翌日死亡した。