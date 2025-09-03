阿佐ヶ谷姉妹・渡辺江里子「愛あるツッコミを…」、「家事ヤロウ!!!」最終回に思いつづる
お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子（53歳）が、9月2日に自身のX（Twitter）を更新。同日、最終回を迎えたバラエティ番組「家事ヤロウ!!!」（テレビ朝日系）への想いをつづっている。
渡辺はこの日、「最終回だった家事ヤロウさん。自宅ロケ、街ロケ、スーパーロケ、潜入調査、街頭インタビューをされる人、そして最終回。貴重な経験と食材と、バカリさんカズさん達から愛あるツッコミを沢山いただきました」と番組を振り返る。
そして「またどこかのスーパーに潜入姉妹できる日を楽しみにしつつ…皆様本当にお疲れ様でした〜」とつづった。
また、バカリズムも、最終回の放送終了後にXを更新。「家事ヤロウありがとうございました。ちなみに最終回の収録のあと、そのまま打ち上げがあると思ってカズさんに『じゃあのちほど！』と言って別れたんだけど打ち上げは別日でだいぶ先だった」、カズレーザーも「家事ヤロウでした！！」と投稿している。
