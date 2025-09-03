新型アウディQ3、欧州で10月発売

アウディは欧州において、CセグメントのSUV『Q3』のフルモデルチェンジ・モデルの本年10月からの販売開始を発表した。

【画像】第3世代となる新型アウディQ3と現行モデル 全53枚

高級コンパクトカーのセグメントにおいて、10年以上にわたるベストセラーとしての地位を確立してきたモデルの第3世代として登場した新型Q3は、先代モデルと比較して、さらにバランスの取れたマッシブでエモーショナルなデザインを採用、多くの先進的機能により、デジタルパートナーといえる存在となった。



10月より欧州で発売される、新型アウディQ3。 アウディ・ジャパン

最上級モデルに比肩するユーザーエクスペリエンスを提供するとともに、多くの先進支援機能によりドライバー乗員と他の道路利用者により大きな快適性と安全性をもたらす事ができるようになった。

ヘッドライトには、同社の上位モデルで採用されている『デジタルマトリックスLEDヘッドライト』を搭載。『マイクロLEDテクノロジー』により、高度なパーソナライゼーションとアダプティブで高解像度なライトファンクションを可能とした。

そして新型アウディQ3のパワートレインには、マイルドハイブリッドテクノロジーを備えた1.5L4気筒ガソリンエンジン（150ps）と2.0Lディーゼルターボエンジン（150ps）、そして最大119km（参考値）の電動航続距離を持つプラグインハイブリッドモデル（272ps）をラインナップする。

改良を受けた標準サスペンションに加え、スポーツサスペンションと2バルブダンパーコントロール付サスペンションをオプションで用意する。

また、運転支援のハイライトとして『アダプティブドライビングアシスタンスプラス』を搭載。室内カメラがドライバーの眠気や集中力の欠如の気配をモニターする。さらに『学習型パーキングアシスト』機能は個別の駐車操作を覚え、新しい『リバースアシスト』は袋小路からの後退を確実に支援する。

高い需要を見越した生産体制を構築

新型アウディQ3の欧州におけるオーダーはすでに開始されており、生産は従来モデルを2018年より生産してきたハンガリーのジュール工場で行われる。

また、より高くなる需要を見越してドイツのインゴルシュタットとの統合生産ネットワークを構築し、追加生産分のボディはジュールで生産、その後ドイツで塗装し組み立てを行う予定である。



