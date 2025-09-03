言い訳、他責、反抗的な態度。手に負えない部下に、頭を抱えるリーダーは少なくありません。その原因を、本人の性格や能力の問題だと決めつけてはいないでしょうか。実はその態度の裏には、ある欲求が隠されていて……。本記事では、野本果甫氏の著書『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）より、反抗的な部下への具体的なアプローチ方法を紹介します。

部下の反抗的な態度や言動が生まれる理由

反抗的な態度や言動は、リーダーにとってもかなりストレスです。なぜ部下は反抗的になるのか。これはマズローの欲求の5段階説で考えるとわかりやすいです。マズローの欲求の5段階説は、アメリカの心理学者アブラハム・マズロー氏によって提唱され、人間の動機付けに関する理論です。すべての人間は5つの基本的な欲求があり、その欲求が段階的に出てくると考えられています。図表がマズローの欲求の5段階説です。

生理的欲求

最も基本的な欲求であり、食事・睡眠など生命を維持するために必要なものを満たそうとする欲求です。

安心・安全欲求

安全に生きるための欲求です。身体的な安全や経済的な安定などに対する欲求を指します。

社会的欲求（愛と所属の欲求ともいう）

人間は家族・友人・同僚などとのつながりを求めます。家族・友人に愛されることや、組織やコミュニティへ所属し、そこで仲間として受け入れられることがこの段階の欲求です。

承認欲求

他者から認められ尊重されたい、という欲求です。人は他者から「自分は価値のある存在だ」と認められたい、という強い欲求をもっています。

成長・貢献欲求（自己実現の欲求ともいう）

最も高次の欲求で、自己成長や自己実現を追求したい、という欲求です。誰かの役に立ちたい、という貢献欲求もここに入ります。

マズローの欲求の5段階説では、欲求は下から順に満たされるもので、下位の欲求が満たされて初めて上位の欲求が出てくるとされています。

私の経験からも、どんなにやる気がなさそうに見える人でも「成長・貢献欲求」はもっています。しかし「社会的欲求」と「承認欲求」が満たされないと「成長・貢献欲求」つまり「仕事で成長したい」「会社やチームに貢献したい」などとは思わない、ということです。上司との関係が最悪で「何を言っても否定される」「この会社にいるのが苦痛」と不満を募らせている社員がいたとして、その社員が「成長したい」「チームに貢献したい」などと思うでしょうか？

反抗的な態度や言動の根本原因

反抗的な態度や言動は「社会的欲求」「承認欲求」が満たされていないことがいちばんの原因です。反抗的な部下は、リーダーや会社との信頼関係が崩れたり、期待を裏切られたりした経験が原因で、傷ついてやりきれない想いを抱えていることが少なくありません。

それが不満となって蓄積され、誰かを責める行動につながっているケースが多いのです。そのような状態の部下にネガティブフィードバックをしても、言い訳や他責な言動が多く、素直に受け入れてくれません。

これは、いわゆる「できない部下」に多い傾向があります。言い訳や他責は自分を守るため、つまり防衛本能によるものです。これまで承認されることが少なく、注意されたり、叱られたりすることが多かったため、それ以上ネガティブフィードバックを受け入れられない状態であることが多いです。

私の講師仲間で、なるほどと思うことを言った方がいました。

「人は不満がたまると不穏な行動をするようになる」

反抗的な部下への対処法

私自身も反抗的な部下を担当する機会は多々ありましたが、自分がたどり着いた結論は、反抗的な部下にはまず承認することで受け入れてもらうことが必要、ということです。はっきりいいますが、部下の反抗的な態度を少しでも改善するには「帰属欲求」「承認欲求」を満たす以外に方法はないと私は思っています。仕事のパフォーマンスの改善は、部下が「自分はこのチーム（上司）に受け入れてもらっている」と感じて、リーダーに心を開き、リーダーの話を受け入れる状態になってからです。

対処法1：存在承認を日頃から意識的に行う

存在承認とは「あなたをチームの一員として大事に思っていますよ」ということを言動で伝えることです。誰でも意識すればできる存在承認は次のとおりです。

・ 日頃のあいさつや声かけをまめに行う

・ 相手の話を親身になって聴く

・ 感謝やねぎらい、励ましの言葉をかける

「〇〇の仕事お疲れ様でした。本当に助かりました」

「担当の〇〇の仕事では、いつも頼りにしています」

「このあいだは仕事をサポートしてくれて、本当にありがとう！」など

・ 得意なことがあれば役割を与える

・ 気にかけていることを伝える

「体調は大丈夫？」

「仕事で困っていることがあれば声をかけてね」 など

「部下の話を親身になって聴く」ことは最大の存在承認です。私もフィードバック面談で約1時間、オペレーターの不満ややりきれない想いを聴き続けたことがあります。フィードバックが目的の面談でしたが、オペレーターの心に蓄積したものを吐き出してもらわないとフィードバックしても受け入れてもらえないと思い、フィードバックはあきらめ、話を聴くことに徹しました。

すると怒りの感情をあらわにして会社やリーダーへの不満を話していましたが、途中から気持ちが高ぶったのか、泣き出してしまいました。「本当に、いままでがんばってこられたんですね」と声をかけたところ、急に涙を拭いてこちらを見て「私、あしたからがんばります」と言ったのです。傾聴することのパワーを感じた経験でした。

対処法2：ポジティブフィードバックを積極的に行う

反抗的な態度が少なくなるまでは、行動変容よりも信頼関係構築が優先です。とくにこれまでポジティブフィードバックをあまり受けてこなかった部下に対しては、とても効果があります。

「成果」に関してフィードバックできることがなかったとしても「成長・変化」「行動」については必ず何かあ

ると思います。リーダーとしては当たり前のことであっても、よい言動があれば伝える。これがコツです。

あるコールセンターの事例ですが、ベテランオペレーターで、とても反抗的な言動が目立つEさんがいました。ほとんどの社員がEさんの反抗的で激しい物言いが嫌で、指導を避けるような状態でした。応対に問題があり、クレームも多かったので、早急に対応を改善してもらう必要がありました。

そこで面談の時間をとり、まずは長いあいだコールセンターで働いて貢献してもらえたことにお礼を伝えました。Eさんの強みや応対のよいところ（応対でよいところは正直少なかったですが）を探し、フィードバックすることを徹底的に行ったのです。

少し心を開いてくれたのか、会社や社員に対する不満、これまでどんなことがあったのかを話してくれました。それも否定せず最後まで聴いて、そんななかでも毎日お客さま対応をしていることに感謝を伝えました。すると、改善点を伝えたとき「私も、そこは気になっていました」と同意してくれたのです。ポジティブフィードバックをしたとき、オペレーターの反抗的な態度がかなりやわらいだので、本当に効果があるのだと実感した体験でした。

