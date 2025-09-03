女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は3日、第113話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第113話は、柳井嵩（北村匠海）は柳井のぶ（今田美桜）に勧められ、週刊誌の漫画コンクールに挑むことに。自分にもプライドがあると何日も仕事部屋にこもるが、アイデアが浮かばず、もがき苦しむ。のぶは心配。嵩は「もし、これでダメだったら、僕は漫画家をやめる」と宣言し…という展開。

朝田蘭子（河合優実）が階下に引っ越し。のぶは朝田羽多子（江口のりこ）が焼いたロールパンを差し入れした。

蘭子は原豪（細田佳央太）の半纏を壁にかけ、八木信之介（妻夫木聡）が瓶のフタを開けたいちごジャムをロールパンに塗って食べる。

のぶは「もし、蘭子に好きな人がおるがやったら、臆病にならんといてほしい」、羽多子は朝田結太郎（加瀬亮）のソフト帽をかぶり「豪ちゃんを、あんたが本気で愛したき、今の蘭子がおる。自分の気持ちに正直に生きなさい」と背中を押した。

中園氏は「あんぱん」の全登場人物に「アンパンマン」のキャラクターを“裏設定”として織り込んでいるが、蘭子は善と悪の心を持つ「ロールパンナ」。SNS上には「ロールパンナがモチーフの蘭子にロールパンを焼く羽多子さん」「ロールパンナだけにロールパン」「蘭子にはやっぱりロールパンを」などの声。反響を呼んだ。