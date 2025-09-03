「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）

阪神が連勝。三回、佐藤輝の３５号２ランで先制。直後に熊谷敬宥内野手のプロ初アーチも飛び出すなど、序盤から試合を有利に進めた。投げては先発・村上頌樹投手が６回２／３を６安打３失点で自己最多１１勝目を手にした。優勝へのマジックナンバーは「６」。以下、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−熊谷がプロ初本塁打。

「どんな選手もそうですけど、日々向上心持って練習してきたからこそ、こういうふうに。常に準備をしているからだけだと思うんですけど、努力をやめないということは、年齢関係なくそれが重要なんですよね。なので、いい結果ですよね」

−そういうところを今年特に熊谷に感じる。

「姿勢はみんなあると思うんですけど、それが力になっているかどうか。力があるからゲームに出るし、力を蓄えながら準備して、自分の向上心を持っているからこそ伸びてくるので。努力してるから使うとかはないです」

−出た選手が日替わりで活躍。

「それはもうタイガースの９０年の歴史の中で、まだまだ磨いていかなければいけない、タイガースとしての姿がありますから。まだまだです」

−七回につながり。

「植田は２番で出て、四球もヒットもＯＰＳは全く関係ない、一緒の数字なんで。いい打順に入ってきっちりと得点につながるのは、打線として機能してるんじゃないかなと思いますね」

◆阪神新人監督初の貯金３０到達 貯金３０に到達した阪神新人監督は藤川監督が初。最近の他球団では２０２４年のソフトバンク・小久保監督が貯金４２に達した。