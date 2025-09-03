ダッフィー×gelato pique♡秋冬ルームウェア&雑貨が登場

東京ディズニーシー®で開催中の「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」から、待望のスペシャルグッズが登場します。人気ルームウェアブランドgelato piqueがプロデュースしたコレクションは、ダッフィーや仲間たちをデザインに取り入れた秋冬にぴったりのアイテム。おうちで過ごす時間を心地よく、そして大好きなキャラクターと一緒に楽しめるラインナップです。

ダッフィー×gelato pique ルームウェアセット

今回の目玉は、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニをモチーフにした長袖プルオーバーとロングパンツのルームウェアセット。

gelato piqueならではのふんわり柔らかな素材を使用し、キャラクターデザイン部分は立体感ある仕上がりで表現されています。

各22,000円で展開され、キャラクターごとの愛らしいデザインが揃います。サイズはフリーで、やさしい着心地が魅力です。

カーディガン&ぬいぐるみコスチューム

左胸と背中にダッフィーをデザインしたカーディガン〈19,000円〉は、温かみのある色合いで肌寒い季節にぴったり。

さらに、ダッフィーのぬいぐるみに着せられるコスチューム〈8,500円〉も登場。お揃いでコーディネートすれば、おうち時間がより特別であたたかいものになります。

ボーダー柄のニットブランケット〈15,000円〉は、ふんわりとした触感でリラックスタイムを包み込んでくれます。

さらに、ダッフィーのロゴをサガラ刺繍であしらった丸型ポーチ〈6,000円〉は、内部にポケット付きで小物を整理しやすく、持ち運びにも便利。可愛さと実用性を兼ね備えたアイテムです。

販売情報とチェックポイント

グッズは「マクダックス・デパートメントストア」にて10月2日（木）から販売され、東京ディズニーリゾート®・アプリでは同日より予約販売が開始されます。

店頭購入にはスタンバイパスが必要な場合があるため、事前の確認が安心です。予約販売対象商品や配送予定日などの最新情報は、アプリや公式サイトで随時チェックしてください。

ダッフィーと過ごす秋冬のおうち時間

gelato piqueが手がけたダッフィー＆フレンズの20周年スペシャルグッズは、心地よさと可愛さを兼ね備えたラインナップ。

ルームウェアやカーディガンでのんびり過ごしたり、ぬいぐるみとお揃いコーデを楽しんだり、ブランケットやポーチで毎日に癒しを添えたりと、おうち時間をより豊かに彩ります。

ダッフィーと一緒に、秋冬をあたたかく過ごしてみてくださいね♡