今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ぼくらは無力だけれど」の第114回が9月4日に放送予定です。

＊以下9月4日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）は漫画懸賞で大賞を受賞する。

大喜びののぶ（今田美桜さん）に、「のぶのおかげ」と感謝を伝える嵩。数日後、八木（妻夫木聡さん）の会社で受賞祝いが開かれる。

嵩を囲んでにぎやかに盛り上がり、楽しいひとときが過ぎていく。

翌日、のぶが登美子（松嶋菜々子さん）に茶道を習っていると、あの手嶌治虫（眞栄田郷敦さん）が訪ねてくる。