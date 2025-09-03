＜義兄は俺様モンスター＞義兄「うちの子にトイレ譲れ！」庭で用を足すよう促され…？【第2話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたち（小3、小1、年中）の5人家族。義実家は車で1時間ほどの場所にあり、ときおり季節の挨拶などで顔を出すようにしています。義両親は優しい人たちでうちの子たちも懐いています。しかし義兄のコウスケさんは結婚当初からとても横柄で、見ていて不快になるような言動を繰り返していました。モヤモヤするのでなるべく関わらないようにしていましたが、上の子が4歳くらいのときのこと……。
息子がトイレに入ると義兄が「うちの子に譲れ」と迫ってきました。さらに義姉のリエさんまで、「まだ小さいんだから外でしてきたらどうですか？」と庭を指さして……。義兄もずいぶんな態度ですが、リエさんの主張の強さも相当なものです。本当にあきれました。
義兄はわが家の予定を変えさせようとしてきました。義母が「先に決まっていたから」と断ると、今度はリエさんが猛クレームをつけてきたのです。「赤ちゃんと園児なんだからどうにでもなりますよね？」「優先すべきなのはこっちですよね？」
義兄夫婦はとにかく何でも自分たちが最優先です。思いどおりにならないと途端にそれらしい理屈をこねて猛抗議。相手が折れるまで文句を言いつづける人たちなのです。
義母や夫はそのたびに「今さら仕方ない」「言い出したらきかない性格だから」で終わらせようとしました。けれどこれは完全に、非常識という以外の何ものでもないと思うのです。
ただ非常識な人たちに常識を求めても無駄なのでしょう。これをきっかけに私は「今後は絶対に関わらない」と決めたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
