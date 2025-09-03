BTS RMとYOSHIKIの交流にファン驚き！ 「やばすぎ」「豪華すぎて画面が華やか」
BTSのRMが、9月2日（火）に自身のInstagramでストーリーズを更新。X JAPANのYOSHIKIらと並んだ写真が公開され、ファンから反響が寄せられている。
【写真】貴重な瞬間！ BTSのRMとYOSHIKIが対面した様子
■韓国で対面
今回RMは、日本のモデルのSHIHOが同日にアップした投稿を引用してストーリーズを更新。
写真は、韓国にあるパラダイスシティで開催されたアートイベントの様子を収めたもので、ピースポーズを決めるRMやカメラ目線のYOSHIKIをはじめ、SHIHOや“東京エディション虎ノ門／東京エディション銀座”カルチャー＆エンターテイメントディレクターを務める白川麻美が肩を並べた豪華な1枚となっている。
世界のトップアーティストらがそろった貴重な写真に、SNSでは「ナムさんとYOSHIKIが並んでるのやばすぎ」「豪華すぎて画面が華やか」「ナムさんとYOSHIKIってなかなかの組み合わせ」と驚くファンのコメントが見られた。
引用：「RM」Instagram（@rkive）
【写真】貴重な瞬間！ BTSのRMとYOSHIKIが対面した様子
■韓国で対面
今回RMは、日本のモデルのSHIHOが同日にアップした投稿を引用してストーリーズを更新。
写真は、韓国にあるパラダイスシティで開催されたアートイベントの様子を収めたもので、ピースポーズを決めるRMやカメラ目線のYOSHIKIをはじめ、SHIHOや“東京エディション虎ノ門／東京エディション銀座”カルチャー＆エンターテイメントディレクターを務める白川麻美が肩を並べた豪華な1枚となっている。
世界のトップアーティストらがそろった貴重な写真に、SNSでは「ナムさんとYOSHIKIが並んでるのやばすぎ」「豪華すぎて画面が華やか」「ナムさんとYOSHIKIってなかなかの組み合わせ」と驚くファンのコメントが見られた。
引用：「RM」Instagram（@rkive）