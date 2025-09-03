¿ÀÈøÉö¼î&Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡ÙºÇ¿·ºî¤ËÁ°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤½Ð±é¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ö¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÉÅª¤Ê´¶¤¸¡×
ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¤ÈÂé¸ï¸×ÂÁÏ¯¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù(9·î5Æü¸ø³«)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬3Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù
Á°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤Êª¸ì¤Î¼´¤òÃ´¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹ºêÌÀÆü¹áÌò¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¡¢°ËÀª¹â¹Ìò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ËÄ©¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ëÝ¯°æ³¤²»¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸¤Ã¤¿Æ±ºî¡£
º£²ó¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÈø¤ÈÂé¸ï¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Á°ºî¤ÇÌÀÆü¹á¡¢¹â¹¤é¤È¤È¤â¤Ë¿¼Ìë¤Î³Ø¹»¤Ç¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ËÄ©¤ó¤ÀÀ¶µÜÆÆ»Ë(¿ÀÈø)¤È±ºÀ¾æÆÂÀ(Âé¸ï)¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤ËºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÆÆ»Ë(¿ÀÈø)¤Ï¹â¹¤È¿ÆÍ§¤Ç¡¢Á°ºîÃæ¤Ç¤ÏÅö½é°ú¤¤³¤â¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¼¡Âè¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢»à¤Î¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤áÂç¤¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ºÇ¿·ºî¤ÇºÆ¤Ó¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉö¼î·¯¤È²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦!¡Ù¤È¤¤¤¦°§»¢¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤«¤â¤¦Âç¾æÉ×¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°ºî¤Ç¿ÆÍ§Ìò¤ò±é¤¸¤¿¿®Íê´Ø·¸¤äå«¤ò¡¢Ã»¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢æÆÂÀ(Âé¸ï)¤Ï¡¢º¬°Å¤Ê¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ë¤¢¤¿¤ëÂé¸ï¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö(¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ÂçÏÂ¤Ï)Á°ºî¤ÎÃæ¤À¤È¥³¥¿·¯(Âé¸ï)¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯ÄøÁ°¤Ë¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤ÎÁ°¤Ëµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤«ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¿ÀÈø¤ÈÂé¸ï¤Î½Ð±é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö´ò¤·¤¤¤è¤Í!¡×¤È¸ì¤ë¶¶ËÜ¤ÈâÃ±ÉÅÄ¡£¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÁ°ºî¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤½¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÉÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉö¼î¤È¤«¸×ÂÁÏ¯¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Á°ºî¤ò¶¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¡¢¤Þ¤¿¤È¤â¤ËºÇ¿·ºî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±©½»±Ñ°ìÏº¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤òTVÈÇ¤«¤é·à¾ìÈÇÂè1ºî¤Þ¤ÇÌ³¤á¡¢·à¾ìÈÇÂè2ºî¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÏ¢Â³TV¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î UMIZARU EVOLUTION¡Ù¤È¤·¤ÆÊü±Ç¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÂè2ºî¡ØLIMIT OF LOVE ³¤±î¡Ù¤¬¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTHE LAST MESSAGE-³¤±î¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±©½»´ÆÆÄ¤Ï¡¢2010Ç¯¡¢ËÌ¶å½£»ÔÊ¸²½Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤ÎÁ°ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤â¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù
Á°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤Êª¸ì¤Î¼´¤òÃ´¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹ºêÌÀÆü¹áÌò¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¡¢°ËÀª¹â¹Ìò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ËÄ©¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ëÝ¯°æ³¤²»¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸¤Ã¤¿Æ±ºî¡£
ÆÆ»Ë(¿ÀÈø)¤Ï¹â¹¤È¿ÆÍ§¤Ç¡¢Á°ºîÃæ¤Ç¤ÏÅö½é°ú¤¤³¤â¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¼¡Âè¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢»à¤Î¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤áÂç¤¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ºÇ¿·ºî¤ÇºÆ¤Ó¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉö¼î·¯¤È²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦!¡Ù¤È¤¤¤¦°§»¢¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤«¤â¤¦Âç¾æÉ×¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°ºî¤Ç¿ÆÍ§Ìò¤ò±é¤¸¤¿¿®Íê´Ø·¸¤äå«¤ò¡¢Ã»¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢æÆÂÀ(Âé¸ï)¤Ï¡¢º¬°Å¤Ê¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ë¤¢¤¿¤ëÂé¸ï¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö(¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ÂçÏÂ¤Ï)Á°ºî¤ÎÃæ¤À¤È¥³¥¿·¯(Âé¸ï)¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯ÄøÁ°¤Ë¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤ÎÁ°¤Ëµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤«ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¿ÀÈø¤ÈÂé¸ï¤Î½Ð±é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö´ò¤·¤¤¤è¤Í!¡×¤È¸ì¤ë¶¶ËÜ¤ÈâÃ±ÉÅÄ¡£¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÁ°ºî¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤½¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÉÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉö¼î¤È¤«¸×ÂÁÏ¯¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Á°ºî¤ò¶¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¡¢¤Þ¤¿¤È¤â¤ËºÇ¿·ºî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±©½»±Ñ°ìÏº¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤òTVÈÇ¤«¤é·à¾ìÈÇÂè1ºî¤Þ¤ÇÌ³¤á¡¢·à¾ìÈÇÂè2ºî¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÏ¢Â³TV¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î UMIZARU EVOLUTION¡Ù¤È¤·¤ÆÊü±Ç¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÂè2ºî¡ØLIMIT OF LOVE ³¤±î¡Ù¤¬¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTHE LAST MESSAGE-³¤±î¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±©½»´ÆÆÄ¤Ï¡¢2010Ç¯¡¢ËÌ¶å½£»ÔÊ¸²½Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤ÎÁ°ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤â¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£