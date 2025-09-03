スズキ「“新”軽セダン」発売！ レトロな木目調×ルーフラックの「ドレスアップ仕様」がめちゃイイ！ 「アルト ラパン」の純正アクセ「ナチュラルビンテージスタイル」とは！

レトロな木目調×ルーフラックの「ドレスアップ仕様」がめちゃイイ！

2025年8月25日、スズキは新しく「アルトラパン」の一部改良モデルを発売しました。

アルトラパンは、2002年から発売されている軽自動車で、現行モデルは2015年に発売された3代目です。

【画像】超カッコいい！ これがレトロカスタムの「ラパン」です！（30枚以上）

女性ユーザーを中心に幅広い層に支持されている“軽セダン”ですが、最新モデルにはオシャレな純正アクセサリーが用意されました。

レトロな木目がオシャレな「ラパン ナチュラルビンテージスタイル」

アルトラパンのボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mmで、ホイールベースは2460mmに設定されています。

今回の改良では、主に燃費性能と走行性能の両立を図るために、R06D型エンジンとマイルドハイブリッドが新たに採用されました。

また、エクステリアにフロントグリルとフロントバンパーの意匠を施し、従来の雰囲気を維持しつつも異なる印象に仕上げられています。

ボディカラーは、モノトーン7色と2トーンルーフ4色の計11パターンが設定されており、さらに新色として「ルーセントベージュパールメタリック」と「フォギーブルーパールメタリック」の2色が追加されました。

インテリアは、「ハイブリッド X」においてシート表皮をライトブルーやモカブラウンに変更。インパネガーニッシュを「サンセットアイボリー」、オーナメントをブラウン木目調としています。

さらに、安全装備にはミリ波レーダーと単眼カメラを用いた「デュアルセンサーブレーキサポートII」、低速時ブレーキサポート、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能、パーキングセンサーなどが搭載されました。

そんなアルトラパンでは、「ナチュラルビンテージスタイル」という純正アクセサリーが用意されており、木目調のガーニッシュを中心に自然な風合いを取り入れた専用のドレスアップが楽しめます。

エクステリアは、ウッド調のサイドデカールやバックドアデカールに加え、ウサギのモチーフを取り入れたでこステッカー、ホワイトのアルミとブラウンのハーフキャプを合わせたホイールを採用。

木目調ブラウンのネームプレートが備わるルーフラックを装着することで、レトロで温かみのある雰囲気に仕上げています。

インテリアはエクステリアの専用パーツと調和させ、ブラウンメタリックのインパネガーニッシュや本革ステアリング、革調シートカバーといった専用アクセサリーを加えることで、落ち着いた車内を演出しました。

※ ※ ※

なお、同日には一部改良された「アルトラパン LC」も発売されています。

こちらもアルトラパンと同様に、R06D型エンジンとマイルドハイブリッドの採用や安全装備の強化が実施され、エクステリアやインテリアに仕様変更が加えられました。

価格（消費税込）は、アルト ラパンが154万2200円から189万5300円、アルト ラパンLCが167万2000円から194万5900円です。