今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第113話が3日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、週刊誌の漫画コンクールのページを目にした嵩（北村匠海）は、のぶ（今田美桜）に勧められ、その懸賞に挑戦することに。結果よりも描きたい漫画を描くことに意味があると言うのぶに、自分にもプライドがあると言って何日も仕事部屋にこもる嵩。心配するのぶの前で、嵩はこれがダメだったら漫画家をやめると宣言する。そして締め切りが迫る中、ふとしたことから嵩にアイデアがわき、応募作品が完成する。

嵩の覚醒と、「手嶌治虫」（眞栄田郷敦）にネットも反応した。

X（旧ツイッター）には「ジャムみて思い出す。。」「プロアマ問わず」「蘭子にロールパン（笑）」「竹野内せんせいのマネ」「犬の編んだバスケット可愛い」「タカシのプライドがあるからね」「（いちごジャム）『甘い』」「お父さんの帽子はちゃんとあるんだ」「背水の陣か」「たかしゾーン入った」「ボオ氏爆誕！」「まさにたかしに『創作の神が降りてきた瞬間』やね」「凄い伏線回収だな お父ちゃんの帽子…なにがし…某氏…ボオ氏…」「ボオ氏になった」「タカシー…いけるか！？」「手嶌治虫の電話ガチャ切り……嵩さんw」「先生が火の鳥を描いてる」「いたずら電話だと思ったんだなw」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。