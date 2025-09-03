全日本プロレスは３日までに今月２３日の東京・アリーナ立川立飛で開催する秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム ２０２５」に元三冠ヘビー級王者・安齊勇馬が復帰することを発表した。

安齊は６月１８日の後楽園ホール大会の試合後に「自分自身をもっと盛り上げるため、全日本プロレスを盛り上げるため、ちょっとの間、このリング外で戦ってきます。安齊勇馬、少しの間欠場します。ありがとうございます」と理由を明かさず今後、欠場することを宣言した。

この発言を受け全日本は「安齊勇馬選手が７月１日から８月３１日までに開催の全大会を欠場致します。安齊勇馬選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様にお詫び申し上げますと共に、ご理解賜りたくお願い申し上げます」と発表した。ただ、欠場する理由は明かされず「謎」に包まれていた。

全日本は、３か月ぶりの復帰を発表し「復帰戦の対戦カードは決定次第お知らせ致します。安齊勇馬選手の復帰戦にどうぞご期待ください！」と告知した。この発表を受け安齊は自身の「Ｘ」を更新し「みなさん、とてもお待たせして申し訳ございませんでした。そしてずっと待っててくれた方々ありがとうございます！！また９・２３立川大会から全力で闘います！」と決意をポストしていた。

◆９・２３立川立飛大会決定済みカード

▼世界ジュニア選手権

王者・青柳亮生 ｖｓ 挑戦者・ＭＵＳＡＳＨＩ