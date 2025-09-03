第２子妊娠を発表した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３３）が３日までに自身のＳＮＳを更新し、親子ショットを公開した。

蜂谷はインスタグラムに「ぽっこりお腹がもはやヒップシート化している」と書き出し、オレンジ色のロングワンピースにシャツを羽織った姿で長男を抱っこするショットを披露。「ぐんぐんお腹も大きく成長中！ 今日から７ヶ月目に突入！頻尿問題、こむら返り、お腹の張り、胎動の感触、息のあがり方、、あーそうだった！と懐かしみながらまたマタニティライフ送ってます」と妊娠生活についてつづった。さらに「ベビバーグはまだお腹に赤ちゃんがいるとは理解してないようだけど、なんだか最近すごくおしゃべりで言葉にならない言葉やリアクションをずっとしている…！（かわいい）ので、お腹の赤ちゃんとも仲良くなってくれるといいなと願いを込めて、たくさん話しかけてます」と長男の様子についてもふれ、「９月といってもまだまだ暑いですね 皆さんも引き続き熱中症や夏バテにはお気をつけて ＃明日もがんばろう！」とハッシュタグを交えて、フォロワーに呼びかけた。

この投稿にファンからは「７ヶ月おめでとうございます 暑いので気をつけてくださいね」「お兄ちゃん姿が見られるの楽しみですね あみさんワンピースとっても似合ってます」「だいぶ大きくなりましたね お腹 元気な二代目ベビーバーグちゃん 楽しみにしてます」「ベビーバーグ君すごーく可愛いです。仕事で疲れたとき拝見させていただき、いつも元気をもらってます！」などの声が寄せられている。