メ～テレ（名古屋テレビ）

何者かが金庫を奪って逃げるまで、犯行にかかった時間は、わずか1分あまりでした。

閉店後の真っ暗な店内に何者かが侵入します。あたりには目もくれず、店の奥へ。先月31日の午前3時ごろ、名古屋市北区にある仏具店の店内に設置された防犯カメラの映像です。

不審な人物は1分もたたないうちに、黒い大きな箱を持って店の外へ。この黒い箱は、店の売上金が入った金庫でした。

「あちらのドアを破り、店内にある金庫を持ち出すまで、僅か1分程度の犯行だったということです」（森田貴都記者）

犯行のおよそ6時間後に店長が出勤。入口のドアのカギが壊されていて、被害に気付いたといいます。金庫の中には、売上金30万円などが入っていました。幸いなことに、店内にあった仏具やレジのお金などは、手を付けられずに無事でしたが驚きなのが…。

侵入者はおよそ70キロの重さの金庫を1人で運び出し、わずか1分程度で店の外へと出ていきます。よほどの力持ちだったのでしょうか。

「私もここに入れる時は、2人で持ってきて設置したんで、それを1人で、抱えて持っていくのは相当だと思います」（ＩＮＯＲＩＳＴＹＬＥＮＡＧＯＹＡ 東潤店長）

店長は被害届を出し、警察が逃げた人物の行方を追っています。