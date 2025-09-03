◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に先発。初回から失点する立ち上がりとなった。

初回、先頭のトリオロに中越えのエンタイトル二塁打を許すと、2者連続四球で無死満塁とピンチを招いた。さらに4番・ファムには初球の直球を狙われ、右翼線へ弾き返されると、右翼手のT・ヘルナンデスが賢明に追うも捕り切れず2点二塁打となり先制を許した。

続くマカチェンには投手強襲の適時内野安打を許し、1死も奪えずに3失点と苦しい立ち上がりとなった。

なおも無死一、三塁でカナリオを右飛に打ち取り、ようやくアウトを奪ったが、三塁走者が犠飛で生還。4点目を失った。

1死一塁から7番・ヨークにも左前打を許し、一、二塁とピンチをさらに広げたが8番・デービスを三ゴロ併殺に打ち取り、初回4失点だった。

カーショーは8月に登板した5試合はすべて勝利投手になり、5戦5勝と好調を維持していたが、9月最初の登板は苦しい展開となった。