中村芝翫、還暦パーティーできょうだい4ショット「皆様お若くて素敵です」「賑やかな空気が写真から伝わってまいります」 兄・中村福助が公開
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）が1日、兄で歌舞伎俳優の九代目・中村福助（64）のブログに登場。家族での楽しげな還暦パーティーの様子が公開された。
【写真】「わし、梅彌お姉、好江お姉、芝翫さん」兄・中村福助が公開したきょうだい4ショット
福助は「8月31日、芝翫さんお誕生日 お還暦祝いおめでとうございます」と祝福し、芝翫のソロショットや「兄弟愛 わし、梅彌お姉、好江お姉、芝翫さん」と福助、芝翫、日本舞踊家の中村梅彌、波野好江さんが並んだきょうだい4ショットをアップ。
また「橋之助くん、芝翫さん、寛子ちゃん､歌之助くん」とつづり、芝翫＆三田夫妻と、その長男・中村橋之助（29）、三男・中村歌之助（23）の家族4ショットも披露した。
これに対し、ファンからは「四姉弟も全員集合して芝翫さんの還暦祝いが開催されたのですね☆皆様お若くて素敵です♪」「芝翫さんも飛びっきり嬉しい表情で、賑やかな空気が写真から伝わってまいります」「おめでとうございます」などの声が寄せられている。
