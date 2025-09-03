日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2871（+2.0 +0.07%）
ホンダ 1667（-3.5 -0.21%）
三菱ＵＦＪ 2272（0 0.00%）
みずほＦＧ 4843（+9 +0.19%）
三井住友ＦＧ 4072（-10 -0.24%）
東京海上 6447（-15 -0.23%）
ＮＴＴ 159（-0.8 -0.50%）
ＫＤＤＩ 2580（-12.5 -0.48%）
ソフトバンク 232（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 8583（-5 -0.06%）
三菱商 3444（-9 -0.26%）
三井物 3532（-12 -0.34%）
武田 4498（-17 -0.38%）
第一三共 3535（+17 +0.48%）
信越化 4488（-30 -0.66%）
日立 3950（-17 -0.43%）
ソニーＧ 3998（-16 -0.40%）
三菱電 3515（-3 -0.09%）
ダイキン 18067（-133 -0.73%）
三菱重 3682（-24 -0.65%）
村田製 2409（-26.5 -1.09%）
東エレク 19957（-378 -1.86%）
ＨＯＹＡ 19267（-83 -0.43%）
ＪＴ 4681（-4 -0.09%）
セブン＆アイ 1930（-5 -0.26%）
ファストリ 45999（-441 -0.95%）
リクルート 8477（-92 -1.07%）
任天堂 13053（-57 -0.43%）
ソフトバンクＧ 15059（-321 -2.09%）
キーエンス（普通株） 57090（-50 -0.09%）
