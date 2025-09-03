日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2871（+2.0　+0.07%）
ホンダ　1667（-3.5　-0.21%）
三菱ＵＦＪ　2272（0　0.00%）
みずほＦＧ　4843（+9　+0.19%）
三井住友ＦＧ　4072（-10　-0.24%）
東京海上　6447（-15　-0.23%）
ＮＴＴ　159（-0.8　-0.50%）
ＫＤＤＩ　2580（-12.5　-0.48%）
ソフトバンク　232（-0.2　-0.09%）
伊藤忠　8583（-5　-0.06%）
三菱商　3444（-9　-0.26%）
三井物　3532（-12　-0.34%）
武田　4498（-17　-0.38%）
第一三共　3535（+17　+0.48%）
信越化　4488（-30　-0.66%）
日立　3950（-17　-0.43%）
ソニーＧ　3998（-16　-0.40%）
三菱電　3515（-3　-0.09%）
ダイキン　18067（-133　-0.73%）
三菱重　3682（-24　-0.65%）
村田製　2409（-26.5　-1.09%）
東エレク　19957（-378　-1.86%）
ＨＯＹＡ　19267（-83　-0.43%）
ＪＴ　4681（-4　-0.09%）
セブン＆アイ　1930（-5　-0.26%）
ファストリ　45999（-441　-0.95%）
リクルート　8477（-92　-1.07%）
任天堂　13053（-57　-0.43%）
ソフトバンクＧ　15059（-321　-2.09%）
キーエンス（普通株）　57090（-50　-0.09%）