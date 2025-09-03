

イメージ（写真：NYANKO / PIXTA）

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

ラジオドラマから生まれた「やさしいライオン」

手塚治虫からの依頼で、長篇アニメ「千夜一夜物語」のキャラクターデザインを手がけたやなせたかし。興行的に大ヒットとなり、手塚からはこんなことを言われた。

「ヒットのお礼に、何かアニメーションの短篇を自由につくってください」

制作費は手塚のポケットマネーから出すというから、太っ腹だ。やなせは初めてアニメーションを手がけることになった。

はたして、これまで創った作品のなかからどれをアニメ化するか。やなせが選んだのは「やさしいライオン」という作品だ。この作品が生まれたのは、こんな依頼を受けたことがきっかけだった。

「ホンがまにあわなくて穴があきそうなんですよ。何でもいいから大至急一本書いてください」

相手は文化放送のディレクターで、ラジオドラマの脚本が間に合わないのだという。そんなときこそ「困ったときのやなせさん」の出番だ。すぐに引き受けて、以前に書いた短いコントを30分のドラマに仕上げている。

これが「やさしいライオン」として、やなせの代表作の一つとなる。

「やさしいライオン」は子どもを失った母犬ムクムクと、母を失ったライオンの赤ちゃんブルブルの交流を描いた物語だ。声はブルブル役を女優の久里千春が、ムクムク役を声優の増山江威子が担当した 。2人とも、やなせが脚本を手がけたラジオドラマでは、母子の役でおなじみだった。

ブルブルとムクムクの会話をつなぐ歌は、ボニージャックスに歌ってもらうことになった。やなせが作詞した「手のひらを太陽に」のシングルを出した男性コーラスグループだ。作曲はやなせと親交があった磯部俶が手がけている。

このラジオドラマが放送されると、リスナーから感動の声が続々と届いたという。歌を歌ったボニージャックスはこの作品をいたく気に入ったようだ。「スライドミュージカル」にして全国を回ったかと思えば、フレーベル館という出版社に作品を推薦。「やさしいライオン」が、絵本として出版されるのに一役買っている。

アニメ化して多くの賞を受賞することに

やなせにとって、大好きな人たちと一緒に作った作品だったからこそ、初めてアニメ化に挑む作品として、「やさしいライオン」を選んだのだろう。

やなせは、虫プロのアニメーターたちと一緒にスタジオでアニメーションを作成。「千夜一夜物語」での制作現場を思い出しつつ、生まれて初めて演出まで担当しながら、作品を創り上げた。

できあがってみれば、毎日映画コンクールのアニメ部門である大藤信郎賞を受賞。そればかりか、最優秀動画賞、教育映画賞など、様々な形で評価されることになった。

やなせは様々なことを手がけながらも、「自分はマンガ家だ」という意識を強く持っていた。

しかし、だからといって、もしラジオドラマの仕事を断っていれば、「やさしいライオン」は生まれなかったし、手塚治虫からのアニメのキャラクターデザインの依頼を断っていれば、「やさしいライオン」がアニメ化されることもなかった。

マンガでヒット作がなかなか出なかったことが、活動の幅を大きく広げ、結果的には大きな飛躍へとつながったといえよう。

そして今、やなせの数多くある肩書が、またひとつ増えようとしていた。それは「詩人」である。

謎の会社「山梨シルクセンター」で詩集を出す

詩人になったきっかけもまた、ラジオドラマだった。

やなせはラジオドラマの仕事をするときには、必ず自作の歌を入れた。自分の書いた詩が劇中で歌われるのが面白くてたまらなかったからだ。この作詞家としての活動が「詩人やなせたかし」を誕生させる。

やなせは歌詞がたまってくると、それを自費出版しようと考えて、準備を進めていた。そこに「山梨シルクセンター」という会社の社長が、たまたま現れた。山梨シルクセンターはハンカチ、サンダル、スリッパ、コップ、人形……など様々な物を販売しており、やなせはお菓子のケースのデザインを依頼されていた。

ところが、やなせが自費出版にと考えていた詩集に興味を持った社長は、こんなことを言い出したのだ。

「出版して書店で売りましょう。任せてください」

やなせが冗談だと思ったのも無理はない。ただでさえ詩は売れないのに、やなせにとっては初めての詩集だ。そして、山梨シルクセンターは出版物を手がけたことがなかった。

あまりにも無謀な試みに見えたが、社長はわざわざ出版部門を立ち上げて、1966年にやなせの詩集『愛する歌』を発刊。これが意外なほどに売れて、増刷を重ねて5万部のヒットとなったのだから、わからないものだ。

この「山梨シルクセンター」が改名して「サンリオ」となるのは、まだ先の話だ。

やがて、やなせは山梨シルクセンターで『詩とメルヘン』という雑誌を創刊。「編集者」という新たな肩書で、雑誌作りにも携わることになるのだった。

（つづく）

【参考文献】

やなせたかし『人生なんて夢だけど』（フレーベル館）

やなせたかし『ボクと、正義と、アンパンマン なんのために生まれて、なにをして生きるのか』（PHP研究所）

やなせたかし『何のために生まれてきたの？』（PHP研究所）

やなせたかし『アンパンマンの遺書』 (岩波現代文庫)

梯久美子『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』 (文春文庫)

真山知幸『天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか？』（サンマーク出版）

（真山 知幸 ： 著述家）