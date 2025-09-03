¡Éµ¤²¹40¡î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¡ÉÆþ¤ê¤òÈ¾Ç¯Á°¤ËÍ½Â¬¡Ä»°½ÅÂç¶µ¼ø¡ÖÆüËÜ¤ÏÄ¶°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎºÇÂç¤ÎÈï³²¼Ô¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ËÈ¾ÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Öº£Ç¯£··î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Ç¡¢À¤³¦¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë¡È¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤Ï¡¢¡Ø²Æ¤Îµ¤²¹¤Ï40¡î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÆüËÜ¤Ç¤Ïµ¤²¹40¡î¤Î²Æ¤È¤¤¤¦Ì¤ÍèÍ½Â¬¤¬¤â¤¦¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÁÛÁü¤è¤ê¤âÁá¤¯°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ï¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ËÈ¾ÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤³¤«±ó¤¤ÏÃ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤³¤½°Û¾ïµ¤¾Ý¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Êª»ñ¸»³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¤ÎÎ©²ÖµÁÍµ»á¤À¡£
Ã»¤¤Çß±«¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÌÔ½ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡Ç25Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î²Æ¡£·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î41.8¡î¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç40¡îÄ¶¤¨¤ò·×Â¬¡£À²¤ì¤ì¤Ð»¦¿ÍÅªÌÔ½ë¡¢±«¤¬¹ß¤ì¤Ð¹ß¤Ã¤¿¤Ç½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡ÖºÒ³²µé¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ø°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¡Ù¤ÇÎ©²Ö»á¤Ï·ã¤·¤¤µ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÀâ¤·¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ëÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©²Ö»á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢²Ê³Ø¼Ô¤ÎÍ½Â¬¤è¤ê¤âÁá¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤â¶¯¤¯¼õ¤±¤ëËÌ¶Ë·÷¡£Åö½é¤Ï¡Ø¡Ç30Ç¯¤´¤í¤«¤é±Êµ×ÅàÅÚ¤¬ÍÏ¤±»Ï¤á¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç10Ç¯¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥óÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±Êµ×ÅàÅÚ¤ÎÍÏ²ò¤Ç¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤Ê¤É¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç²¹ÃÈ²½¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Îµ¤²¹40¡îÄ¶¤¨¤ÏÃÏ·ÁÅª¤Ë¹â²¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÉô¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌ¤·Ð¸³¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÏÂçÅÔ»Ô¤Ç¤â40¡î¤òÄ¶¤¹¹â²¹¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£45¡î¤ËÃ£¤¹¤ëÅÔ»Ô¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÎ©²Ö»á¡Ë
µ¤²¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ß¿åÎÌ¡¢¹ßÀãÎÌ¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤âËèÇ¯¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¶ËÃ¼¤Êµ¤¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÐÀ¾É÷¤¬Âç¤¤¯¼Ø¹Ô¤·¤Æ¡É¸ÇÄê²½¡É
¡ÖÃÏµå¤Ç¤ÏÃæ°ÞÅÙ¤ÎÃÏ°è¤Î¾å¶õ¤ò¡¢ËÌ¤Î´¨µ¤¤ÈÆî¤ÎÃÈµ¤¤ò³Ö¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¾¤«¤éÅì¤ËÊÐÀ¾É÷¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÐÀ¾É÷¤ÏÆîËÌ¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¼Ø¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î²¹ÅÙº¹¤¬·ã¤·¤¤¤È¡¢ÊÐÀ¾É÷¤¬Î®¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆîËÌ¤Ø¤Î¼Ø¹Ô¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¾®¤µ¤¤¤È¡¢ÊÐÀ¾É÷¤ÎÎ®¤ì¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆîËÌ¤Ø¤Î¼Ø¹Ô¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
ËÌ¶Ë·÷¤Î²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¹ÅÙº¹¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÐÀ¾É÷¤Ï·ã¤·¤¤¼Ø¹Ô¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç10Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤Î¥ì¥¸¡¼¥à¥·¥Õ¥È¡Êµ¤¸õ¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Îº¬ËÜÅª¹½Â¤ÊÑ²½¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÐÀ¾É÷¤¬¼Ø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¾¤«¤éÅì¤ØÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¼Ø¹Ô¤·¤¿¤Þ¤Þ¡È¸ÇÄê²½¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ËÄãµ¤°µ¤ä¹âµ¤°µ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢µ¤¾Ý¤â¡È¸ÇÄê²½¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÎ©²Ö»á¡Ë
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤È¤¤¤¦¤Èµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÉ½ÌÌ¤Î£·³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³¤ÍÎ¤À¡£Î¦ÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²¹ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¤¬¡¢°ìÃ¶¾å¤¬¤ë¤È²¼¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¡£
¡Ö¡Ç22Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é¡¢Á´À¤³¦¤Ç³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¾®¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢Á´À¤³¦¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ç23Ç¯¡¢¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤¬¡¢¡Ô¡ÈÃÏµå²¹ÃÈ²½¡É¤«¤é¡ÈÃÏµåÊ¨Æ²½¡É¤Ø¡Õ¤È´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥¸¡¼¥à¥·¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ç°ìÈÖÎ®¤ì¤ÎÂ®¤¤¹õÄ¬¤¬Æî¤«¤éÆüËÜ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤éÆüËÜ¶á³¤¤Ë²¹¤á¤é¤ì¤¿³¤¿å¤¬¹õÄ¬¤ÇÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹õÄ¬¤Ïµª°ËÈ¾Åç¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÅìÊý¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÐÀ¾É÷¤¬ËÌ¤ËÂç¤¤¯¼Ø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹õÄ¬¤â¤Ä¤é¤ì¤ÆËÌ¾å¡£ÅìËÌ¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÄ¬¤«¤éÊ¬ÇÈ¤·¤¿ÂÐÇÏ³¤Î®¤¬ÆüËÜ³¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¶á³¤¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê5¡î¤â¹â¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìËÌ¤Ë¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10¡î¹â¤¤²°µ×ÅçÉÕ¶á¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¿å²¹¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤ò¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¤ªÅò¤¬Æþ¤Ã¤¿Æé¤ÎÃæ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÆüËÜ¤«¤é»Íµ¨¤¬¼º¤ï¤ì¤ë
¡ÖÊÐÀ¾É÷¤¬Âç¤¤¯¼Ø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÀ²¤ì¤ì¤ÐÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¡£¼þ°Ï¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿å¾øµ¤¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ±«¤È¤Ê¤ì¤Ð¹ë±«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âÄ¹¤¯Â³¤¯¤Î¤ÇÈï³²¤ÏºÒ³²µé¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤ÌÌ²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤éÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â°ÜÆ°Ãæ¤ËÀªÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡£ÊÐÀ¾É÷¤Î¼Ø¹Ô¤Ë¤è¤êÆüËÜÎóÅç¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Ê¤¬¤éÄäÂÚ¤·¡¢Èï³²¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¡£Çß±«¤Ïº£¸å¡¢º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¹ë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈï³²¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤âÇß±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Çß±«¤¬Ã»¤±¤ì¤Ð¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬°ìÈÖÄ¹¤¤²Æ»ê¤Îº¢¤Ë²Æ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÌÔ½ë¡¦´³¤Ð¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£»³²Ð»ö¤¬µ¯¤¡¢ÇÀºîÊª¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÊÎ©²Ö»á¡Ë
°Åß¸¤¿¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Åß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤êÈï³²¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÊÐÀ¾É÷¤Î¼Ø¹Ô¤¬Æî¤ËÄ¥¤ê½Ð¤»¤ÐÂç´¨ÇÈ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ë¹ë±«¤ò¹ß¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¹ëÀã¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤Î£²·î¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂÓ¹¤Ç12»þ´Ö¤Ç120cm¤È¤¤¤¦ÀÑÀã¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¾Æü¤Ç£±m¤òÄ¶¤¨¤ë¹ßÀã¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤Î¤³¤È¡£¸òÄÌÌÖ¤â´°Á´¤ËËãáã¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÆüËÜ¤Ï¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹ñ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¡È½Õ²Æ½©Åß¡É¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¡È²Æ²Æ²ÆÅß¡É¤Î¡ÈÆóµ¨¡É¡×¤ÈÎ©²Ö»á¤Ï¸À¤¦¡£
²Æ¤ÏÇ®ÂÓ¤è¤ê½ë¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Åß¤Ë¤Ï¹ëÀã¡£À¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤µ¤¸õ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎÅþÍè¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ïà¤Þ¤Àá²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤È¤âÎ©²Ö»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¼Â¤ÏÆüËÜ¤³¤½¤¬¤½¤ÎÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë°Û¾ïµ¤¾Ý¤Î¼Â³²¤ËÂè°ìµé¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à¿Í´Ö¤³¤½¤¬Åö»ö¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤«³§¡¢Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤Î°Õ¼±¤ÏÄã¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Ê¤é¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÉÔ²ÄµÕÅª¤ÊÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¡Ë¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò¿Ê¤á¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤Î°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìá¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤À²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¬¤³¤Î¡Ø°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×