9月3日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2。レディー・ガガ演じるロザリン・ロットウッドの日本版声優を渡辺直美が担当することが発表された。

「Netflixで歴代最も視聴された英語シリーズ」に君臨する世界的大ヒットシリーズである本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女・ウェンズデーを主人公に迎えたダークファンタジー＆ミステリー。ティム・バートンが監督・製作総指揮を務めている。

シーズン2では、ジェナ・オルテガ演じるウェンズデー・アダムスが、“のけ者”たちが集うネヴァーモア学園に再び戻ってくるが、そこには新たな敵やトラブルが彼女を待ち受ける。ウェンズデーは家族、友人、そしてかつての因縁と向き合いながら、予測不能で奇妙な事件に再び巻き込まれていく。彼女特有の鋭い機知と無表情な魅力を武器に、ウェンズデーは新たなモンスターの謎と隠された秘密にも挑むことに。

ガガが演じるのは、ウェンズデーと運命的に出会うネヴァーモア学園の謎めいた伝説の教師ロザリン。ウェンズデーの運命を揺るがす重要なキャラクターとして、比類なきオーラでネヴァーモア学園に妖しい魅力を放つ。そんなロザリンの日本版声優に決定した渡辺は、国外へも活躍の場を広げ、マルチな才能を発揮し続ける人気芸人。生粋のガガファン、“リトル・モンスターズ”である渡辺は、長年ガガのモノマネを続け、ガガがアリアナ・グランデと歌う「Rain On Me」をゆりやんレトリィバァと踊ったパロディ動画は3692万回再生（※8月26日付）を記録。過去にはガガとの対談も果たしている。

あわせて公開されたインタビュー映像では、ガガ演じるロザリン役の声優を務めることになった渡辺が「めっちゃびっくりしました！ 『ウェンズデー』はもちろん観ていますが、世界中の皆さんが大好きな作品で、しかもレディー・ガガさんが演じるロザリン役ということで、ダブルで嬉しくて。超テンションぶちあがっています！」とあふれ出る想いを語る。さらにアフレコをするにあたり実際にガガと対面した経験が活きたそうで、「レディー・ガガさんの声は実際に近くで聞いたことがあるので、演技をするうえで優しい喋り方や声質を意識して演じさせていただきました」と明かしつつ、「ロザリンは結構重要なキャラクターなのでセリフも難しかったのですが、監督と相談しながら役作りをして演じました。すごく楽しかったです！」と熱く感想を語った。

そんな渡辺は『ウェンズデー』の大ファンでもあり、シーズン1で世界的ブームとなったダンスシーンについて「私も友達と踊りました！ 当時はスクロールしてもしてもみんなそのダンスを踊っていたのを覚えています。センセーショナルなブームを巻き起こした作品の、みんなが待ち望んだシーズン2。そんな中で、私が“レディー・ガガさんの役”をいただいていいんですか？ という思いもありましたが、心の中で踊りながら、楽しくアフレコさせていただきました（笑）」と語った。そして好きなキャラクターについては「ハンドが大好きなんです。ハンドが家にいてくれたらなぁ。あとはイーニッドがお気に入りです」と語った。

さらに作品の魅力については「衣装やメイクも素敵ですし、何よりウェンズデーの内に秘めた心境が丁寧に描かれているところが好きです。ウェンズデーははっきり物事を言うキャラクターですが、今の社会だとそれって中々難しいじゃないですか。私自身、共感というより、“こうなりたいけどなれない”という憧れのような感情を抱いています。“個性とは何か”と悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、彼女を見たらスッキリするのではないかなと思います。自分に素直で、表には出さないけど家族や友達想いなところが素敵だなと思います」と『ウェンズデー』の魅力を力説した。（文＝リアルサウンド編集部）