○経済統計・イベントなど

１０：３０　豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・卸売物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
２３：００　米・製造業新規受注

○決算発表・新規上場など

※海外企業決算発表：セールスフォースほか

出所：MINKABU PRESS