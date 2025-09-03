３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
２３：００ 米・製造業新規受注
○決算発表・新規上場など
※海外企業決算発表：セールスフォースほか
出所：MINKABU PRESS
