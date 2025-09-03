◇セ・リーグ 阪神5-3中日（2025年9月2日 バンテリンD）

日本代表前監督の栗山英樹が日本ハム監督時代の2019年に出した著書のタイトルは『稚心（ちしん）を去る』（ワニブックス）だった。

幕末の志士、橋本左内が数え15歳で著した『啓発録』（1848年）にある。＜稚心とは幼なごころということにて（中略）稚ということを離れぬ間は、ものの成り揚がることなきなり＞。幼稚な心を捨て去らない限り何をやっても上達せず、世に知られる人物になれないと断じている。

阪神監督・藤川球児が8月30日の巨人戦（甲子園）でバント失敗に怠慢走塁をおかした高寺望夢を「お子ちゃま」と叱責（しっせき）したのは稚心が見えたからだろう。

藤川は言った。「フライが上がって走っていないとか。その後（ベンチの）後ろに下がってしまって。逃げてんじゃないか。少しうまくいかないからって下がっているようでは、このチームじゃ戦えない」

その点で見習いたいのは熊谷敬宥だ。高寺と同じ内外野を守れるユーティリティーである。

この夜は6番・遊撃で先発。3回表、1死一塁で左翼席にプロ初本塁打を放った。フルカウントで走者スタートのランエンドヒット。内角カッターをシャープに振り抜いた。2メートル01の長身左腕カイル・マラーから1メートル75の小兵が打つ。かつて金田正一をよく打った吉田義男のようである。時に忍者のような守備も「牛若丸」に似る。

さらに熊谷の強みは次の打席に見えた。追い込まれながら内角速球を左前打した。低いライナーだった。一発の直後でも自分を見失っていない。

日々、準備を入念に怠らず、出番に備える。出れば、はつらつと動き回る。プレーできる喜びが表に出る。野球少年のような「童心」が見える。

稚心は他者に依存する幼稚さ、童心は純粋で前向き。この違いである。

栗山は先の書の出版記念トークショーで「俺のことどうするの？とか、俺のこと見てる？とか。そんなことじゃない。組織が勝つためにみんなやってくれと言っている。俺を含めて全員が成長しなきゃいけない」と話した。藤川も高寺の件で「それは自分の責任」と自覚していた。だから、首位独走でも慢心はない。

9月に入り、季節は七十二候の「禾乃登（こくものすなわちみのる）」を迎えた。稲など穀物が実り始めるころだ。収穫の時が迫ってきた。 ＝敬称略＝

