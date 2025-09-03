JO1豆原一成×市毛良枝W主演映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』新場面写真11点解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

豆原一成（JO1）と市毛良枝がW主演を務める映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』のあらたな場面写真11点が解禁となった。

■家族の時間が感じられるシーンにも注目！

豆原一成演じる孫・安藤拓磨と市毛良枝演じる祖母・安藤文子の暮らしぶりを中心に、同じキャンパスで学ぶことになり、学ぶ喜びに溢れる文子に少々戸惑う拓磨や、八木莉可子が演じる拓磨と同じバイト先に務める恋人の紗季、さらには祖母・文子が孫・拓磨を誘って、夜、根津神社に赴くシーンのカットなどが解禁。

また、長塚京三演じる亡き偉志が趣味である絵手紙を文子に見せる様子など、夫婦の仲睦まじい場面もあり、その偉志に導かれるようにして、富士山に集った拓磨、文子、酒井美紀が演じる母・安藤綾らを待つ、温かくかけがえのない家族の時間が感じられるシーンカットとなっている。

■プレミア先行上映会実施決定！

『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』の完成を記念して、9月18日に丸の内ピカデリーにてプレミアム先行上映会の実施が決定。主演の豆原一成、市毛良枝が登壇するプレミアムなイベントとなる。

■JO1による主題歌「ひらく」のレコーディング・メイキング映像公開中

現在、JO1公式youtubeチャンネルにて、JO1による主題歌「ひらく」のレコーディング舞台裏を公開中。こちらもぜひチェックしよう。

■【動画】JO1「ひらく」Recording Making

https://youtu.be/A6tGWl0hK1A

■映画情報

『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』

10月24日（金）新宿ピカデリー他全国ロードショー

主演：豆原一成（JO1） 市毛良枝

監督：中西健二

主題歌：JO1「ひらく」

脚本：まなべゆきこ

原案：島田依史子『信用はデパートで売っていない 教え子とともに歩んだ女性の物語』（講談社エディトリアル刊）

原案総責任：島田昌和

配給：ギャガ

(C)2025「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」

■イベント情報

『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』プレミアム先行上映会

09/18（木）東京・丸の内ピカデリー

※19:00の回

登壇者：豆原一成（JO1） 市毛良枝

※登壇者は、予告なく変更になる可能性あり

