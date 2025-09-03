

山本舞香

見取り図（盛山晋太郎・リリー）、木村昴、山本舞香、とうあが２日、都内で行われた『ラブキャッチャージャパン2』記者会見に登壇した。

「ABEMA」で９月16日から放送開始されるオリジナル番組。愛か、お金か、究極の選択をした男女10人がその選択を隠して臨む恋愛リアリティーショー。スタジオMCには、見取り図と木村昴に加え今回から山本舞香ととうあが参加する。

山本は番組に参加して「本当に面白かったです。そもそも最近あまり人を信じなくなったんですけど、更に軽々しく人を信じることと洗脳に流されてはダメだなと思いました」と仰天告白して周囲を驚かせた。

この日は、新MC２人の、マネーに触れた時と愛に触れた時を折れ線で表現した人生グラフが紹介された。マネーに触れた13歳頃を振り返り「12、13歳に芸能界デビューしているのでこの辺で学業や私生活よりも仕事が増えました」

若くして現場に入った当時を「大人が多いイメージで、お芝居やCM、モデル撮影を初めてやった時、子供扱いをされて、今思えばすごくナメられていたなって。私がこういうストレートにものを言うことや口が悪いことも隠していて…。今まで『いい子でいなきゃいけないよ、女優さんは』って、ある転機を迎えるまでは言われてやってきたのでそれがストレスだった。見返してやりたいと思って確立したのが今。『独特のキャラだよね』って言われるけど、きっとみんなこう。大人の考えがあるから。だから今の方が楽」と赤裸々告白。

また、愛に触れた27歳の時には、MY FIRST STORYのHiroと結婚。「結婚して何も怖くなくなりました。一番強い味方がいるので。この人と結婚して良かったと心から思えます」と明かした。