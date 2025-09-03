岩田剛典主演映画『金髪』の本予告映像公開！“イタい中学校教師”が生徒たちの前代未聞の集団金髪デモに唖然

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）主演映画『金髪』の本予告映像および本ビジュアルが公開された。

■理不尽な状況に市川（岩田）のぼやきが爆発

岩田が初めて教師役に挑む本作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という社会問題を背景に、大人になり切れない中学教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長（＝自分がおじさんであることを自覚）していくさまを、皮肉と愚痴と笑いを交えて描く新感覚ムービー。

このたび解禁となった本予告映像は、自分がおじさんだと気づいていない“イタい中学校教師”市川（岩田）が、自身が担任に持つクラスの生徒たちが起こした集団金髪デモと遭遇し唖然とする姿から始まる。そんな市川は生徒のひとり、板緑（白鳥玉季）から「校則を変えてほしいです」と訴えられ、金髪デモを起こした背景を知ることに。

そして、中学校内だけに収まるはずだった騒動はいつしか世間を騒がす大騒動へと勃発していき、担任教師という理由だけで市川に非難の矛先が向いてしまう。

そんな理不尽な状況についには市川のぼやきが爆発し、恋人の赤坂（門脇麦）にも「こんな仕事繰り返してたらいつの間にかおじさんになっちゃうんでしょ？」と早口で愚痴を吐く。するとたちまち赤坂から「おじさんになってきてるのにおじさんじゃなくて若いフリして受け入れられてないっていうのがなんか見てらんないんだよね」と鋭く的確な言葉を浴びせられ市川は言葉をなくし唖然とした表情を浮かべる。

詰んでる（？）状況により、廊下に横たわる無気力な“ダサい”市川だが、実はここから市川の大逆転が始まるのだった。週刊誌の記事については「全部嘘なんです」としらを切り、宿敵であった生徒の板緑から「予定どおりですね」と意味深な発言も。

はたして市川が打って出る起死回生の作戦とは？ 予想外の結末に考察と期待が膨らむ本予告映像となっている。

本予告映像とあわせて、9月18日に発売される本作のノベライズ本のビジュアルが解禁。頭を抱える中学校教師・市川とその周りをぐるりと取り囲む金髪の生徒たちの姿が収められている。整然と並ぶ異様な光景と、それぞれ異なる表情が放つ圧迫感は、逃げ場のない混乱と衝撃を予感させる。

キャッチコピーの「これってもう詰んでる？」が示すとおり、教師と生徒たちの間に巻き起こる波乱を強烈に印象づけるビジュアルだ。

さらに、9月5日から各種前売券の発売も決定。第1弾の特典として市川と板緑の姿が収められた「特製ポストカード」が数量限定で配布。第2弾特典についての詳細は、公式サイト、SNSにて順次発表される。

映画『金髪』は、11月21日公開。

■映画『金髪』本予告

■映画情報

『金髪』

2025年11月21日（金）全国公開

主演：岩田剛典

出演：白鳥玉季、門脇麦、山田真歩、田村健太郎、内田慈

監督・脚本：坂下雄一郎

音楽：世武裕子

配給：クロックワークス

(C)2025 映画「金髪」製作委員会

■書籍情報

2025.09.18 ON SALE

『金髪』

