サントリーホールディングスの新浪剛史会長兼ＣＥＯが薬物捜査を受けて辞任した/Kiyoshi Ota/Bloomberg/Getty Images

東京（ＣＮＮ）飲料大手サントリーホールディングスの新浪剛史会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）が、違法薬物を含むサプリメントを購入した疑惑を受け、辞任した。同社が２日に確認した。

日本を代表する著名かつ率直な発言で知られるビジネスリーダーの一人である新浪氏（６６）は、購入したサプリメントは合法だと信じていたと述べた。同氏は日本企業の顔として活躍し、ＣＮＮにも頻繁に出演している。

ＮＨＫが捜査関係者の話として報じたところによると、捜査当局は以前、新浪氏が海外の知人から大麻由来の物質を含む製品を受け取った疑いで、東京の自宅を家宅捜索していた。

警察は、これらの商品にＴＨＣ（テトラヒドロカンナビノール）が含まれていた可能性があるとみており、新浪氏が日本でＴＨＣが厳しく規制されていることを認識していたかどうかを調べている。

新浪氏は８月２２日に同僚に対し、自身が警察の捜査対象となっていることを伝えた。サントリーの鳥井信宏社長と山田賢治副社長が２日の記者会見で明らかにした。９月１日、新浪氏は一身上の都合を理由に辞任を申し出た。同社は同日付けで辞任を承認した。

鳥井氏によると、新浪氏は同社に対し、合法だと思い込んで購入したサプリメントが捜査対象になったと説明していたという。

ＣＮＮはサントリーと福岡県警にコメントを求めている。

サントリーは、ビール、ウイスキー、スポーツドリンク、エナジードリンクなどを販売する、日本で最も有名な飲料ブランドの一つ。ソフィア・コッポラ監督の２００３年の映画「ロスト・イン・トランスレーション」は、ビル・マーレイ演じる全盛期を過ぎた米国人俳優が同社のウイスキーのプロモーションで東京を訪れるという設定だった。

日本では、ＴＨＣ含有物質の所持、販売、輸入は厳しく禁止されている。所持だけでも最長７年の懲役刑が科せられる可能性があり、密売や密輸にはさらに重い刑罰が科せられる。日本では、大麻の嗜好（しこう）用と医療用の使用を区別していない。

新浪氏は長年にわたり政財界で著名な人物であり、歴代首相の経済顧問を務めてきた。サントリーに加わる前はコンビニエンスストアチェーンのローソンのＣＥＯを務めた。サントリーでは創業家以外で初めてとなる社長に迎えられた。

昨年１２月、サントリーは鳥井氏を社長に昇格させ、経営権を創業家に戻した。新浪氏は会長兼ＣＥＯに留任していた。