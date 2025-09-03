《新作》キタキターーーッッ！【ファミマ】食欲ない日はコレ食べてみて♡「ピリ辛冷やし麺」

暑くて食欲がない……という方に朗報！ 現在【ファミリーマート】では、美味しくて気分も上がる「ピリ辛冷やし麺」が発売中。ハマること間違いなし！？ 話題の商品をピックアップしました。

つるつるいける！「蒸し鶏とラー油ネギの冷しぶっかけうどん」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「食欲無い時はこれ食べよーっと！」と大興奮のこちらは、「つるっと喉越しの良い冷やしうどん」に、ほぐした蒸し鶏・ラー油で和えたネギ・わかめなどがトッピングされた夏にぴったりな1品。暑いとどうしても食慾が落ちてしまって、冷たいドリンクやアイスばかり食べてしまう……という方も、これならしっかり栄養が摂れそうです。

トッピングが充実！

トレーから出して盛り付けるとこんな感じ。袋入りの刻みのりが嬉しいですよね。公式サイトによると、麺は「小麦の風味と甘み」がアップ。つゆは「だし感のある風味豊かな」ものを合わせているそう。お値段は\538（税込）。暑い日の夕食はもちろん、サッと済ませたいランチタイムにも重宝しそうです。

本格派！「花椒香る！ 旨辛だれの冷しビャンビャン麺」

暑さを吹き飛ばすような、ピリッと本格的な辛さの冷やし麺を食べるなら、こちらの「冷しビャンビャン麺」がおすすめ。レポーターHaruさんも「辛ウマ最高ーッ！」と大興奮。肉味噌の見た目からも、辛そうな感じが伝わってきますが「専用ダレは結構辛め」とのこと。辛いもの好きな方もしっかり満足できそうです。

ハマりそうな味！

幅広の麺はしっかりとボリュームがあってビジュアルがかなり本格的。レポーターHaruさんによると「幅広麺」の上に「ピーナッツが入った肉そぼろ、キャベツ、ほうれん草、もやし」がたっぷり載っているそう。野菜も摂れるのが嬉しいポイントです。公式サイトによると、専用だれは「醤油やピーナッツペーストをベースに香味オイル」を効かせているそう。Haruさんいわく、辛めの味付けなので「タレを少しづつ追加して辛味を調整」するのが良いとのこと。お値段は\550（税込）です。辛いもの好きは、試してみてはいかがでしょう。

