猫ちゃんが自分でブラシを持って、身だしなみを整える可愛らしい様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は17万回再生され「可愛すぎて心臓が痛い」「自分で持ってるの可愛すぎます！」「セルフブラッシング！可愛い」等のコメントが寄せられています。

ヘアブラシを猫ちゃんに渡すと…？

TikTokアカウント「千 鶴」に投稿されたのは、なんと猫ちゃんが自分でブラッシングしている姿です。膝の上に座っている猫ちゃんに飼い主さんが人間用のヘアブラシを手渡すと、猫ちゃんは両手でブラシを握り…。

そして、「待ってました！」というように、夢中でヘアブラシに頬をこすりつけ始めたのだとか！

セルフブラッシングする猫ちゃん

猫ちゃんは、あごの下や頬など普段自分では舐めて毛づくろいできない部分に入念にブラッシングしていたのだとか。

普段自分では毛づくろいしにくい部分にブラシが当たって、気持ちが良いのかもしれませんね。

合間に飼い主さんをチラリ

ブラシの気持ちよさに夢中の猫ちゃんですが、ブラッシングの合間になぜか飼い主さんを見上げてくるのだとか。

「飼い主さんがいなくなっていないかな？」と確認しているような猫ちゃんですが、理由は不明で飼い主さんも不思議に思っているそうです。

他の動画でも、自分でブラッシングをしている猫ちゃんの姿が投稿されていますが、いつも飼い主さんのお膝の上で座って行うのが定番のようです。

ご紹介した投稿は16.8万回以上再生され「可愛すぎて心臓が痛い」「自分で持ってるの可愛すぎます」「セルフブラッシング！可愛い」「猫ちゃんが「おかあさんみてる？じょうず？」って聞いてそう」「気持ちいいねぇって共感求めてそう」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「千 鶴」では、今回ご紹介した投稿以外にもセルフブラッシングする猫ちゃんの姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「千 鶴」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。