ふとした瞬間に飼い主さんのことが心配になった猫ちゃんが可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は189万回を超え「起きてるならいいんだけどさって戻ってる感じするw」「確認だけで離れて寝るんかわいいw」「ねこさんのこの距離感がいいんよね」といったコメントが集まっています。

【動画：『まったく動かない飼い主』を見て…心配になった猫の『可愛すぎる行動』】

心配そうな猫ちゃん

TikTokアカウント「ルド」に投稿されたのは飼い主さんを心配する猫ちゃん。飼い主さんの後ろのソファに座っているルドくん。目を丸くして何かに気づいた様子です。ゆっくり歩き出し、飼い主さんの顔を見ていたのだそう。

「飼い主さん？」

飼い主さんの肩に前足を置き、顔をのぞくルドくん。じーっと見つめ、さらに顔に近づくと、飼い主さんが気づいてルドくんの方を見てくれました。飼い主さんに鼻を近づけてあいさつをしたようです。そしてまた最初の場所に戻っていたのだそう。飼い主さんが起きているのか寝ているのか心配で確かめたルドくんでした。

甘えん坊でキュート

ルドくんはいつも飼い主さんの近くにいる甘えん坊だそうです。甘えたい気持ちもあるけど、眠くなってしまいウトウトする可愛い姿も見せてくれたのだそう。そのまま寝てもいいのに、頑張って起きていようとするのは飼い主さんと過ごす時間を大事に思っているからなのかもしれません。

動画のようなちょっとくすっと笑ってしまう動きもたくさん見せてくれるルドくん。歯磨きをしている飼い主さんの肩に乗って歯ブラシにじゃれたり、テーブルの上を歩いて落ちてしまったのに「落ちてない」とアピールしたり、どんな仕草もキュートなルドくんでした。

投稿には「鼻の辺りくんくんして呼吸確認してるよね？？生きてるか確認してるみたい」「まだちっこいのに主さんの心配するんだねぇ♪めっちゃ可愛い」「猫が何かを不思議に思ってる時の首の感じ、めっちゃ好き」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ルド」では、ルドくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ルド」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。