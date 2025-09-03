結婚指輪は夫婦の絆の象徴。しかし家事や子育てに追われる日々の中で、指輪を外すのは珍しいことではない。そんな指輪について、Instagramで漫画投稿をしているおはなーさんの作品『また、指輪をつけてみようと思った。』では、外した理由や再び着けたきっかけが描かれている。



【漫画】指輪で赤ちゃんが傷つくかもと思い

そもそもおはなーさんは、結構当初は結婚指輪を見ると嬉しくなるため、外さずに生活していた。しかし第一子の妊娠・出産の際に「赤ちゃんを傷つけたら大変」という思いから、指輪を外しての生活をすることに決めたのだった。その後の第二子と第三子の妊娠・出産が続いたことで、指輪をつけない日常が完全に定着してしまう。



そんなある日、おはなーさんは夫から「結婚して10年になるけど……結婚指輪、なくしてないよね？」と声をかけられる。この声掛けでおはなーさんは、結婚生活が10年経ったことと、結婚生活の中で結婚指輪をつけていない期間の方が長くなってしまったことに気付く。



そこでおはなーさんは、仕事復帰をきっかけに「もう一度、指輪と一緒に過ごそう」と決意し、再び結婚指輪をつける生活を始めた。



同作について作者のおはなーさんに詳しく話を聞いた。



ー指輪を外していた期間、意識することはありましたか？



7年ほど前、長女出産前に一度外し、出産後はまたつけはじめました。でも、初めての赤ちゃんのお世話でお肌が傷付いたら…など色々と気にしてしまい、その時に外してから今年5月ごろまでずっと外していました。



正直あまり意識しておらず…結婚式のお呼ばれなど本来つけていくべき場面でもつけ忘れたりして、主人に指摘されて気づく…というレベルでした。



ーご主人に「無くしてないよね？」と聞かれたとき、心の中ではどのような心境でしたか？



一瞬、「あれ、あの場所にあるよね！？」と焦りました。元々片付けや書類などを保管することが苦手なものでして…（笑）確認したときは、「無くしてなくてよかった…」と安心しました。



ー再び指輪をつけるようになって気持ちの変化などはありましたか？



ちょっと慣れるまで気恥ずかしい感じがしました。日常生活で子供たちが、「ママ、指輪してる！」と喜んでくれるのが嬉しいです。パパとお揃いだね！と。主人はしばらく毎日、「ちゃんと指輪つけてるね」と確認してきました。あとは仕事で「ご結婚はされてるの？」と聞かれることがなくなったのでラクになりましたね。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）