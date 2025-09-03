佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3日の天気をお伝えします。



「台風進路図」

日本の南の海上の熱帯低気圧が24時間以内に台風15号に変わる見込みです。 4日から5日の朝にかけて、九州に最も接近する見込みです。台風の中心が予報円の西寄りを進んだ場合、福岡県や佐賀県に直撃する可能性があります。



「雨雲の予想」

今のところ、台風の中心に伴う発達した雨雲は九州の東側に予想されています。ただ、中心が西側を進んだ場合、活発な雨雲は九州北部にかかる恐れもあります。最新の気象情報にご注意ください。



「天気の予想」

日差しがたっぷり届くでしょう。午後は風が強めに吹くことがあります。洗濯物は飛ばされないようにしっかり止めておきましょう。



「気温はどうなのか？」

3日は各地で猛暑日の予想です。佐賀市では37℃まで上がる見込みです。佐賀市のこの時期の平年は31℃くらいですので、異例の暑さと言えます。最高気温は久留米市で36℃、福岡市、北九州市、飯塚市、大牟田市で35℃の予想です。福岡、佐賀ともに熱中症警戒アラートが発表されています。万全な対策をしてお過ごしください。



「なのか間予報」

木曜日と金曜日は台風の進路によって雨が降る可能性があります。来週にかけても大気の状態が不安定で、予想が変わることがありそうです。