¡¡11¿ÍÁÈ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤ÈÇÐÍ¥¤Î»ÔÌÓÎÉ»Þ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿11ÅÀ¤¬3Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¸ÍÏÇ¤¤´é¡Ä¡©ÁÄÊì¤ÈÂç³Ø¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ëÆ¦¸¶°ìÀ®
¡¡º£ºî¤ÏÌó100Ç¯Á°¡¢½÷À¤Î³èÌö¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë³Ø¹»¤òÁÏÎ©¡Ê¤Î¤Á¤Ë¸½ºß¤Î³Ø¹»Ë¡¿ÍÊ¸µþ³Ø±¡¤ËÈ¯Å¸¡Ë¤·¡¢¶µ°é¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿ÅçÅÄ°Í»Ë»Ò¤µ¤ó¤ÎÃøºî¡Ø¿®ÍÑ¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¶µ¤¨»Ò¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À½÷À¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë´©¡Ë¤¬¸¶°Æ¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤ÆËÜºî¤ÎÊª¸ì¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É×¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÄÊì¡¦°ÂÆ£Ê¸»Ò¡Ê»ÔÌÓ¡Ë¤òµ¤¤Å¤«¤¤Æ±µï¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸³Ø¤Ó¼Ë¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤È¤ÎÆü¡¹¤ÏµÕ¤ËÂç³ØÀ¸¤ÎÂ¹¡¦°ÂÆ£ÂóËá¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈÌ´¤ËÌÂ¤¦Â¹¡É¤È¡ÈÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÁÄÊì¡É¤¬¤Ä¤à¤°¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Õ¤È¤·¤¿´î¤Ó¤òÉÁ¤¯²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ãæ°æµ®°ì¼ç±é±Ç²è¡ØÂç²Ï¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæÀ¾·òÆó»á¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Î¤Þ¤Ê¤Ù¤æ¤¤³»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£»ÔÌÓ¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÂóËá¤ÈÊ¸»Ò¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø¤Ö´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ¸»Ò¤Ë¾¯¡¹¸ÍÏÇ¤¦ÂóËá¤ä¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤¬±é¤¸¤ëÂóËá¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ë¶Ð¤á¤ëÎø¿Í¤Î¼Óµ¨¡¢Ê¸»Ò¤¬ÂóËá¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Ëº¬ÄÅ¿À¼Ò¤ËÉë¤¯¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÄÍµþ»°¤¬±é¤¸¤ëË´¤É×¡¦°Î»Ö¤¬¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë³¨¼ê»æ¤òÊ¸»Ò¤Ë¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°Î»Ö¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³¤Ë½¸¤Ã¤¿ÂóËá¡¢Ê¸»Ò¡¢¼ò°æÈþµª¤¬±é¤¸¤ëÊì¡¦°ÂÆ£°½¤é¤òÂÔ¤Ä¡¢²¹¤«¤¯¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢18Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£Æ¦¸¶¤È»ÔÌÓ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
