ぼる塾・田辺智加、「50万円使ったんです」理由を説明 “ネタで売れたい”本音吐露
お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（41）が、9月1日放送の『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。「思い描いていた売れ方とは違う」とぼやいた。
【写真あり】「めっちゃ可愛い」“金髪ギャル”になったぼる塾・田辺 20代の写真も
芸人たちの私生活の領収書やレシートをエピソードとともに査定する「芸人領収書」という企画で、田辺は「ひよこ豆」などを購入したレシートについて「面白さを創る、スイーツの領収書です」と紹介した。
田辺は「ネタで売れたい」と訴え、過去のエピソードを披露。『ダウンタウンDX』で2時間喋ることができず、「すいません！喋ってません」と叫んで勝負に出た。「スイーツで勝負だ」と思って熱く語ったが、後にスタッフから「こんなに熱量を持って話せるんだ、面白いね」と受け止められたという。
田辺は「今年のバレンタインは、チョコレートに50万円使ったんです」と明かした。MCの千鳥・大悟が「みんなにここのおいしいから食べてって？」と聞くと「すいません、自分で食べる…」と自分用と説明。吉村崇（平成ノブシコブシ）が「ただの大食いの話じゃねえか！」とツッコまれていた。
