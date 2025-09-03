渡辺直美×レディー・ガガ、憧れ→モノマネ→対談→吹替声優に「テンションぶち上がってます」
タレントの渡辺直美が、Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のパート2に登場するレディー・ガガ演じる伝説の教師ロザリン・ロットウッドの日本版吹替声優を務めることが明らかになった。長年ガガのモノマネを披露し、YouTubeでの対談経験もある渡辺にとって、新たな挑戦となった渡辺。『ウェンズデー』、そしてガガへの愛情をインタビューでたっぷり語っている。
【動画】渡辺直美のインタビュー映像
ティム・バートン監督・製作総指揮の人気シリーズ『ウェンズデー』。シーズン2パート2が、本日（3日）から世界独占配信される。全世界で歴代最も視聴された英語シリーズとなった本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（演：ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。
レディー・ガガが演じるのは、ウェンズデーと運命的に出会うネヴァーモア学園の謎めいた伝説の教師ロザリン・ロットウッド。ウェンズデーの運命を揺るがす重要なキャラクターとして、比類なきオーラでネヴァーモア学園に妖しい魅力を放つ。
ロザリン役の声優を務めることになった渡辺は、生粋のガガファン“リトル・モンスターズ”。長年ガガのモノマネを続け、ガガがアリアナ・グランデと歌う「Rain On Me」をゆりやんレトリィバァと踊ったパロディ動画は3692万回再生（※8/26現在）を記録。ガガとの対談も果たしている。
渡辺は「めっちゃびっくりしました！『ウェンズデー』はもちろん観ていますが、世界中の皆さんが大好きな作品で、しかもレディー・ガガさんが演じるロザリン役ということで、ダブルでうれしくて。超テンションぶちあがっています！」と喜びを語った。
シーズン1で世界的ブームとなったウェンズデーのダンスを「友達と踊りました！」という渡辺。「当時はスクロールしてもしてもみんなそのダンスを踊っていたのを覚えています。センセーショナルなブームを巻き起こした作品の、みんなが待ち望んだシーズン2。そんな中で、私が“レディー・ガガさんの役”をいただいていいんですか？いう思いもありましたが、心の中で踊りながら、楽しくアフレコさせていただきました（笑）」とコメント。
さらに「レディー・ガガさんの声は実際に近くで聞いたことがあるので、演技をするうえで優しいしゃべり方や声質を意識して演じさせていただきました」と明かしつつ、「ロザリンは結構重要なキャラクターなのでせりふも難しかったのですが、監督と相談しながら役作りをして演じました。すごく楽しかったです！」と吹き替え作業を振り返った。
作品の魅力については「衣装やメイクも素敵ですし、何よりウェンズデーの内に秘めた心境が丁寧に描かれているところが好きです。ウェンズデーははっきり物事を言うキャラクターですが、今の社会だとそれって中々難しいじゃないですか。私自身、共感というより、“こうなりたいけどなれない”という憧れのような感情を抱いています。“個性とは何か”と悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、彼女を見たらスッキリするのではないかなと思います。自分に素直で、表には出さないけど家族や友達想いなところが素敵だなと思います」と話している。
好きなキャラクターは「ハンドが大好きなんです。ハンドが家にいてくれたらなぁ。あとはイーニッド（演：エマ・マイヤーズ）がお気に入りです」と語った渡辺。
シーズン2は新学期を迎えたネヴァーモア学園で、殺人事件やストーカー被害など奇妙な出来事が次々と発生。パート1は、ウェンズデーがルームメイトのイーニッドの死を幻視してしまう。イーニッドを救う手がかりが街の精神科施設にあることを疑ったウェンズデーは侵入を図るも、檻から脱走した殺人モンスターのハイドことタイラー（演：ハンター・ドゥーハン）と再会。彼によって2階の窓から地面へ突き落とされ、意識を失い血まみれで倒れる衝撃的なシーンでパート1は幕を閉じた。
渡辺は「いろいろな展開が訪れる素敵なシーズン2になっています。ぜひたくさんの方に観ていただきたい」と呼びかけた。パート2でロザリンの登場が物語にどのような影響を及ぼすのか、注目だ。
