TWICE・モモ、スケスケトップスでヒョウ柄インナー露わに！大胆な夏ルックに反響続々【PHOTO】

ガールズグループTWICEのメンバー、モモが夏らしいルックを披露した。

【写真】モモ、大人の艶やかさで魅せたピンクドレス姿

去る9月2日、モモは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「TASAKIの新作ネックレスとブレスレット」という文章とともに白色のハートと羽の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、モモがジュエリーブランド「TASAKI」の新作ジュエリーを身に纏った姿である。彼女は同ブランドのパートナーを務めている。

（写真＝モモInstagram）

写真のなかのモモは、黒いシースルートップスにヒョウ柄のブラトップ、ミニスカートにファーブーツとスタイリッシュな衣装に、甘めのパールジュエリーを身に着けている。どんなルックも自分のものにしてしまう彼女に思わず魅了されてしまう。

投稿を目にしたファンからは、「美しすぎでしょ」「叫んでいるの聞こえる？」「可愛いがすぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、来る9月16〜17日、モモが所属するTWICEは東京ドームでワールドツアーの日本公演「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」を開催する予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。