◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は初球の９５・８マイル（約１５４・２キロ）直球を打ちにいったが、左飛に倒れた。

この日のパイレーツ先発右腕・ムジンスキに対し、大谷は２３、２４年に１打席ずつの対戦で計２打数無安打１三振となっていた。

ＰＮＣパークはメジャー屈指の「美しい球場」と言われている。後方にはアレゲニー川が流れ、鮮やかな黄色のロベルト・クレメンテ橋を望むことができる。大谷は７試合ぶりの４６号アーチが出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、移籍後２年間の本塁打数は１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多記録で、２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続く。大谷は史上４人目の快挙が目の前に迫っている。

８月最終戦となった３１日（同９月１日）の本拠地・Ｄバックス戦では初回に２試合ぶりの安打となる右前打を放ち、先制のホームを踏んだ。ここまで１２４得点はメジャー断トツ。１番打者として最高の働きを見せている一方で、８月は休養で２１日（同２２日）に欠場して以降は９試合で打率１割５分２厘と失速。６試合連続長打なしと“尻すぼみ”で終わった。

それでも、ポストシーズン進出をかけて２年連続で「ヒリヒリする」９月が始まった。大谷は昨年の９月打率３割９分３厘、１０本塁打、３２打点、１６盗塁と大爆発し、史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成するとともに月間ＭＶＰを受賞した。今年も同地区２位のパドレスとの優勝争い、そしてその先のワールドシリーズ連覇へ負けられない戦いが続く。