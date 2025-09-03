スターライト・キッド

　初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は３日までにスターダムのスターライト・キッドが９・１１後楽園ホール大会に参戦することを発表した。

　スターライト・キッドはＳＳＰＷの３・１３後楽園大会でジャガー横田と組んでタイガー・クイーン、野崎渚と対戦することが決まっていたが、試合中の負傷で欠場となり、今回が満を持してのＳＳＰＷ初参戦となる。

　なお対戦カードはＳＳＰＷによると「近日中に発表させていただきます」と未定となっている。

　９・１１後楽園大会は全７試合を予定。開催は来週に迫っているが現時点で４試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

　同大会の出場予定選手は以下の通り。

　ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ、スターライト・キッド。

　◆９・１１後楽園決定済みカード

　▼メインイベント　レジェンド選手権試合　６０分１本勝負

王者・船木誠勝　ｖｓ　挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

　▼タッグマッチ　３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志　ｖｓ　村上和成、川村亮

　▼６人タッグマッチ　３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩　ｖｓ　大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ

　▼タッグマッチ

タイガーマスク、ＳＵＧＩ　ｖｓ　日高郁人、阿部史典