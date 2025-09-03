「スターダム」スターライト・キッド、初代タイガーマスク「ＳＳＰＷ」初参戦…カードは未定…９・１１後楽園
初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は３日までにスターダムのスターライト・キッドが９・１１後楽園ホール大会に参戦することを発表した。
スターライト・キッドはＳＳＰＷの３・１３後楽園大会でジャガー横田と組んでタイガー・クイーン、野崎渚と対戦することが決まっていたが、試合中の負傷で欠場となり、今回が満を持してのＳＳＰＷ初参戦となる。
なお対戦カードはＳＳＰＷによると「近日中に発表させていただきます」と未定となっている。
９・１１後楽園大会は全７試合を予定。開催は来週に迫っているが現時点で４試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。
同大会の出場予定選手は以下の通り。
ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ、スターライト・キッド。
◆９・１１後楽園決定済みカード
▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負
王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン
▼タッグマッチ ３０分１本勝負
スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮
▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負
間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ
▼タッグマッチ
タイガーマスク、ＳＵＧＩ ｖｓ 日高郁人、阿部史典