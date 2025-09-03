Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」のスピンオフドラマ「ジェン・ブイ」シーズン2より、新たなティザー映像が公開された。本家キャラクターが続々登場し、クロスオーバー要素がさらに強化されている。

「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズンに直接つながるシーズン2では、ゴドルキン大学が再開され、謎めいた新学部長が学生をこれまで以上にパワフルなヒーローにするためのカリキュラムを説く。前シーズンで大学に反旗を翻したマリー、ジョーダン、エマもしぶしぶ大学に戻るが、マリーたちは大学創立にさかのぼる秘密のプログラムがあることを知る。しかもどういうわけか、マリーもその一部だったことが判明し……。

No because like what IS even happening right now?? - GEN V (@genv)

新映像には、以前公開されたにも登場したアニー／スターライト（エリン・モリアーティ）＆ディープ（チェイス・クロフォード）に加え、ファイアクラッカー（ヴァロリー・カリー）がTV番組を通じて「覚悟して」と呼びかけるシーン、シスター・セージ（スーザン・ヘイワード）がホームランダーから着信を受けるシーン、そしてブラック・ノワール（ネイサン・ミッチェル）が自撮りするシーンが映し出される。

「ザ・ボーイズ」本家のキャラクターが絡む要因は「オデッサ・プロジェクト」にありそうだ。スターライトはマリーに接触し、このプロジェクトを止めるため協力を依頼している。

ちなみに「オデッサ・プロジェクト」は、「ザ・ボーイズ」シーズン4第4話でヴォートの研究所の掲示板に資料として掲示されていた。具体的な内容は不明だが、「最高機密の厳重なセキュリティプロジェクト」とされ、秘密保持契約（NDA）が締結されているほどの機密資料であることが強調されている。「ジェン・ブイ」シーズン2にて、その全貌が明らかになりそうだ。

シーズン1に続き、主人公マリー・モロー役にジャズ・シンクレア、エマ・マイヤー役にリゼ・ブロードウェイ、ケイト・ダンラップ役にマディ・フィリップス、ジョーダン・リー役にロンドン・ソアとデレク・ルー、サム・リオーダン役のエイサ・ジャーマン、ポラリティ役にショーン・パトリック・トーマスが続投。新たに学部長ディーン・サイファー役で『ニッケル・ボーイズ「『バットマン：マントの戦士」のヘイミッシュ・リンクレイターが加わる。

「ジェン・ブイ」シーズン2はにて2025年9月17日（水）より独占配信開始。