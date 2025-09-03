『スーサイド・スクワッド』シリーズより、アマンダ・ウォラーのスピンオフドラマ「ウォラー（原題）」の企画が現在も進められていることがわかった。DCスタジオ代表のジェームズ・ガンが明かした。

ヴィオラ・デイヴィス演じるアマンダ・ウォラーは、旧DC映画ユニバースの『スーサイド・スクワッド』（2016）に初登場したのち、ガンが手がけた『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）にも登場。早くから新DCユニバース（DCU）への続投が明らかになっており、「ピースメイカー」シーズン1（2022）や、アニメシリーズ「クリーチャー・コマンドーズ」（2024）にも姿を見せていた。

「ウォラー」は2023年2月、DCUの第1章「Gods and Monsters」のラインナップとして発表されており、「ヴィオラ・デイヴィスが『ピースメイカー』のメンバーとチームアップする」シリーズだといわれていた。ただしその後、具体的なプロットやスケジュール、キャラクターなどは明らかになっていない。

このたび米にて、ガンは「ウォラー」について「作業をしているところです」と企画の存続を認めた。「（DCUには）より高速で進行している企画もあります。『ウォラー』は最速で進んでいるものではありませんが、僕はヴィオラが再びウォラーを演じてくれるのを楽しみにしています」。

2024年9月、「ウォラー」は諸般の事情により「ピースメイカー」シーズン2以降のリリースになるとガン自身が認めていた。また2025年2月には、DCスタジオの共同代表を務めるピーター・サフランが「まだうまく形にできていない」と報告。このときガンは、2023年の全米脚本家組合によるストライキも影響したために「難航している」と。

ちなみにDCUのドラマシリーズとしては、「ピースメイカー」シーズン2に続いて「ランタンズ（原題）」が待機中。「ブースターゴールド（原題）」や「パラダイス・ロスト（原題）」など複数の企画も準備されている。

