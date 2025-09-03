¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー2¡Ù¤Ï¡Ö¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¥·¥à¡¦¥ê¥¦¤¬ÌÀ¤«¤¹ ¨¡ ¡Ö¼çÌò¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡×
½Ð±éºÇ¿·ºî¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¹¡ÙÆüËÜ¸ø³«¤ò2025Ç¯9·î26Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥·¥à¡¦¥ê¥¦¤¬¡¢¡ÊMCU¡Ë¼ç±éºî¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2021¡ËÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Î¿®¤òTHE RIVER¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MCU½é¤Î¥¢¥¸¥¢·Ï¥Òー¥íーÃ±ÆÈºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«°ÊÍèÂ³ÊÔ¤ÎÍ×Ë¾¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤À¡£Â³ÊÔÀ½ºî¤Î°Õ¸þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó¤¬ÊÌ¤Î¿·ºî¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÊÄ½¤ÏÊ¹¤³¤¨¤º¡£°ì»þ¤Ï¥ê¥¦¤¬¡ÖËÍ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎµÚ¤Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç±ä´ü¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢MCU¤Ï2027Ç¯Í½Äê¤Î¡Ø¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ç¸½¹Ô¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡ÙÂ³ÊÔ¤Î²ÄÇ½À¤âÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©THE RIVER¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥¦¤Ï¡Ö¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏËÍ¤è¤ê¾å¤Î³¬µé¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ÎÊÔÀ®¤ÏËÍ¤Î»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃÇ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Íê¤â¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£(C)LB 2023 Limited
¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿¼¤¯ÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¸ø³«Åö»þ¡¢À¤³¦¤Ë¿¼¤¯¤Æ½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È´Ñ¤¿¤¤¡¢Â³ÊÔ¤¬Íß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Â³¤±¤Æ¥ê¥¦¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Ï¡¢ÌÜÁ°¤Ë¤¢¤ë±Ç²è¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëµðÂç¤Ê±Ç²è¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¡¦¥ÁーºÆÅÐ¾ì¤Îµ¡²ñ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¤±¤ì¤É¼«Á³¤È¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¼çÌò¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬¤µ¤é¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇ¦ÂÑ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¥ê¥¦¤Î½Ð±éºÇ¿·ºî¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¹¡Ù¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤â´í¸±¤òÈ¼¤¦¿¦¶È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëË°ÏÂÀø¿å»Î¤Î¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯¡£ËÜºî¤Ç¥ê¥¦¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤À¤¬¥×¥í°Õ¼±¤¬¶¯¤¤Ãæ·øÀø¿å»Î¤Î¥Ç¥¤¥ô¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥À¥ó¥«¥ó¡Ê¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡Ë¤È¼ã¼ê¤Î¥¯¥ê¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥³ー¥ë¡Ë¤È¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¿¼³¤¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÊä½¤ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËËÌ³¤¤ò½Ð¹Ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÀäË¾Åª¤Ê»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡Ä¡Ä¡£
¥·¥à¡¦¥ê¥¦½Ð±é¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥éー¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¹¡Ù¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¡£THE RIVER¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·¥à¡¦¥ê¥¦¤Ø¤Î¥Õ¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¡¢±Ç²è¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸åÆü·ÇºÜÍ½Äê¡£