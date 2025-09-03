ユニクロを運営するファーストリテイリングは、企業や学校から作業服や制服などを受注するユニフォーム事業を刷新、拡大すると発表しました。

「涼しいとか暖かいとかといったような機能性の部分も、やはりユニフォームにも求めるというようなことが増えてきたというふうに思います」（ファーストリテイリンググループ上席執行役員・柳井康治取締役）

ファーストリテイリングが企業の仕事着や学校の制服などのニーズを調べたところ、価格や品質、動きやすさを重視しているとの回答が多く、ユニクロの服との親和性が高かったということです。

「我々が以前使っていたジャンパーが非常に通気性が悪かったというところがございまして、そういったところで、このユニフォームは汗をかいてもしっかり外に出すところが非常に機能として評価できるところでございます」（雪印メグミルク営業企画グループ・野口隆宏課長）

ユニクロの定番商品から、通気性や動きやすさなど使用する場面に合わせて必要な機能をもつ服を選び、ロゴなどを入れることができます。

今年度中には2万を超える企業や学校、スポーツチームが活用する見通しです。（ANNニュース）